“Esto es algo que nadie pudo haber esperado ni planeado”: dueño de restaurante

SAN ANTONIO - Enchiladas, tacos de carne y tortas son algunas de las delicias que desde hace cuatro años forman parte del menú de este restaurante que, como sucede con tantos otros, enfrenta un gran reto para seguir operando.

Para muchos dueños de negocio, incluyendo a Othon Méndez, sobrevivir durante la pandemia no ha sido fácil.

En México Lindo la cantidad de ventas es menor, por lo que el dinero generado ha disminuido en los últimos meses.

“Las ventas han bajado aproximadamente un 60 por ciento”, dijo Méndez.

Aun así, con la finalidad de que sus empleados no se queden sin trabajo ha hecho todo lo posible para mantener abiertas las puertas de su restaurante.

“La verdad, no veía la forma de decirles que vamos a cerrar nomás porque las ventas van a estar muy bajas”, agregó. “Desde finales de marzo las ganancias no han sido lo suficiente, así que sÍ me ha tocado echar la mano.”

Con mucha ilusión, a mediados de marzo Méndez firmó un contrato para abrir este restaurante, su segundo local. Esta vez en el Quarry, pero debido a la pandemia la fecha de apertura se ha tenido que aplazar para el primero de junio.

“Esto es algo que nadie pudo haber esperado ni planeado y sí da miedo, pero ya después de uno o dos días de morderse las uñas ves como que te asientas otra vez”, continuó.

Méndez asegura que la crisis no lo detendrá en en su plan para inaugurar este nuevo restaurante, así como continuar abierto para que los san antonianos disfruten de comida auténtica mexicana.

El comerciante finalizó diciendo que una vez pase todo esto y volvamos a la normalidad, esto nos dejará la enseñanza de valorar lo que tenemos y la lección de que el dinero no lo es todo.