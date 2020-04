Estudiante presenta petición en línea contra graduaciones virtuales

SAN ANTONIO - El cierre de escuelas a lo largo del estado y el país ha sido inevitable durante esta crisis por el covid-19. Ahora cientos de estudiantes sienten que sus fiestas de graduación están en el limbo.

Los distritos escolares en San Antonio consideran realizar ceremonias virtuales, pero muchos estudiantes no están felices con esta alternativa. De hecho, una alumna ya tomó acción contra esta idea.

Alejandra Díaz es una estudiante de último año de la preparatoria Madison. Como muchos otros alumnos está ansiosa por graduarse.

Para Díaz, igual que para otros estudiantes, la ceremonia representa el fin de su niñez y el comienzo de la adultez.

Aubrey Chancellor, vocera del Distrito Escolar Independiente del Noreste (NEISD, por sus siglas en inglés) dice que las ceremonias virtuales son una opción.

Sin embargo, Díaz no se conforma y comenzó una petición en línea contra esta idea. No le parece justo que los estudiantes y sus familias no puedan vivir este momento tan importante para ellos.

Hasta este jueves, más de 1,600 alumnos han firmado esta petición apoyando la posición de la joven.

Díaz agrega que entiende que la salud de las personas es primero, por eso preferiría que la ceremonia se posponga para otra fecha.

Por su parte, Chancellor indicó que el distrito aún no ha tomado una decisión.