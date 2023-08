Estudiantes de colegios y universidades viajarán gratis en el transporte público

SAN ANTONIO – Los estudiantes, profesores y personal de algunos colegios y universidades locales tendrán acceso a transportación gratuita.

La compañía VIA anunció que los colegios y universidades participantes en San Antonio podrán usar los autobuses y el servicio VIA Link durante el año escolar, incluidas las sesiones de otoño, primavera y verano.

¿Quiénes pueden usar este servicio libre de costo?

Estudiantes, facultad y personal de:

- Alamo Colleges: San Antonio, Palo Alto, St. Philip’s, Northwest Vista, and Northeast Lakeview colleges

- University of the Incarnate Word (UIW)

- University of Texas at San Antonio (UTSA)

Estudiantes de:

- Our Lady of the Lake University (OLLU)

- Texas A&M University-San Antonio (TAMUSA)

La agencia explicó que existen diferentes pautas para cada escuela, pero el acceso al servicio gratuito incluye toda la red de autobuses de VIA y el servicio VIA Link, que comprende zonas en el noroeste, noreste y sur de San Antonio.

Usa este enlace para conocer más sobre este programa de transporte público.