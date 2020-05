Rechazan medida para ayudar a quienes no pueden pagar renta

SAN ANTONIO - El concilio de la ciudad buscaba aprobar una ordenanza para proteger a familias necesitadas, pero fue rechazada. Esta decisión dejó a muchos decepcionados, incluyendo a concejales de San Antonio.

Estadísticas indican que más de 600 familias fueron desalojadas de sus viviendas durante el mes de marzo, antes de que en Texas suspendieran dicha acción ante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19.

Esa suspensión vence el lunes y buscaban una extensión para esta protección.

“Nos faltó un voto para pasar esta ordenanza”, explicó Roberto Trevino, concejal de la ciudad de San Antonio.

Treviño se refiere a la ordenanza Right to Cure, introducida en el concilio de la ciudad de San Antonio este jueves.

Era una ordenanza que aplicaba para que los que están rentando ahorita tengan protecciones por la crisis aquí en San Antonio.

Según Treviño, en San Antonio son más de 300, 000 residentes que están alquilando un hogar, pero que por la pandemia viven con incertidumbre al no saber si podrán pagar su renta. Muchos se han quedado sin un sueldo.

“El abogado de la ciudad estaba en contra de la ordenanza”, agregó el concejal.

Hace unas semanas, el gobierno estatal suspendió en Texas los desalojos de inquilinos afectados por la crisis del nuevo coronavirus.

Cuando la moratoria de desalojos fue anunciada, el gobernador estatal Greg Abott dijo que la decisión tomada por la corte suprema de Texas ofrece ayuda a muchos tejanos que comienzan a sentir el impacto económico.

Sin embargo, la semana que entra se acabarán las protecciones que el estado ofrece.

“Hay muchos que no tienen comida, no pueden pagar la luz. Tenemos mucho trabajo que hacer y aparte de eso no poder pagar la renta está mal”, continuó.

Treviño dijo que es importante que en estos momentos las personas no entren en pánico y busquen recursos o asesoría de expertos.

El concejal se mostró decepcionado con la decisión, pues sabe lo difícil que esta crisis ha sido para muchas familias.