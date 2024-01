Boerne ISD bajo cierre preventivo mientras investigan supuesta amenaza

Las autoridades del distrito escolar Boerne ISD anunciaron que sus planteles permanecen bajo cierre preventivo mientras investigan una supuesta amenaza.

“Las fuerzas del orden se encuentran actualmente en Champion y Boerne High School trabajando para verificar la validez de la amenaza, incluida la policía, los servicios de emergencias médicas, los bomberos y otras fuerzas del orden”, lee el comunicado.

Asimismo, se indicó que todos los estudiantes y el personal están seguros dentro las escuelas y todas las aulas operan como de costumbre.

“Solicitamos respetuosamente que los padres no vengan a ningún campus en este momento. Mientras está en modo de bloqueo, no se permite que el personal ni los estudiantes salgan de la escuela hasta que se resuelva la situación, es decir, no hay recreo, clases, educación física afuera”, dicen autoridades.