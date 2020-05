California demanda a Uber y Lyft por clasificar a conductores como contratistas independientes

California demandó el martes a las compañías de transporte Uber y Lyft, alegando que clasificaron erróneamente a sus conductores como contratistas independientes bajo la nueva ley laboral del estado.

El Fiscal General, Xavier Becerra, y los abogados de la ciudad de Los Ángeles, San Diego y San Francisco anunciaron la demanda este martes.

La ley laboral, conocida como AB5 y considerada la prueba más estricta de la nación, entró en vigencia el 1 de enero y hace que sea más difícil para las empresas clasificar a los trabajadores como contratistas independientes en lugar de empleados que tienen derecho a un salario mínimo y beneficios como la compensación de los trabajadores.

California representa la mayor fuente de ingresos de Uber y Lyft. Las compañías, así como Doordash, están financiando una campaña de iniciativa de votación para excluir a sus conductores de la ley y al mismo tiempo ofrecer nuevos beneficios, como cobertura de atención médica. Es probable que la iniciativa califique para la votación de noviembre.

Uber dijo en un comunicado que impugnaría la demanda en la corte "mientras al mismo tiempo presiona para elevar el estándar de trabajo independiente para los conductores en California, incluso con ganancias mínimas garantizadas y nuevos beneficios".

"En un momento en que la economía de California está en crisis con 4 millones de personas sin trabajo, necesitamos hacer que sea más fácil, no más difícil, que las personas comiencen a ganar rápidamente", dijo el comunicado.

Lyft, sin embargo, prometió trabajar con el fiscal general y otros funcionarios para "llevar todos los beneficios de la economía innovadora de California a la mayor cantidad de trabajadores posible, especialmente durante este tiempo cuando se crean buenos empleos con acceso a atención médica asequible y otros beneficios es más importante que nunca ".

En Nevada, cerca de 300,000 personas han solicitado el subsidio por desempleo en el último mes, un récord histórico.

Becerra destacó la pandemia de coronavirus durante la conferencia de prensa virtual del martes y dijo que si los conductores contraen el virus o pierden sus empleos como resultado, no tendrán acceso a la cobertura de atención médica y otras protecciones para los trabajadores.

"Ellos son los que tendrían que preocuparse por cómo pagarán sus facturas, qué harán en el futuro, cómo sobrevivirán para avanzar económicamente", dijo Becerra.

Jerome Gage, un conductor de Lyft de Los Ángeles, dijo en un comunicado que a los conductores no se les dio equipo de protección personal durante la pandemia.

“Me aterra enfermarme cuando los pasajeros tosen y estornudan en mi automóvil constantemente. Uber y Lyft han abandonado a los conductores y pasajeros al no proporcionar equipo de protección personal ", dijo Gage, quien también es líder de la Mobile Workers Alliance, un grupo de conductores del sur de California que insta al estado a hacer cumplir la ley laboral contra Uber y Lyft. “No puedo quedarme en casa. Si no conduzco, no tengo ingresos. No tengo otra opción. Si no arriesgo mi salud, no tendré dinero para comer y pagar mis cuentas", agregó.

La compañía compró millones de mascarillas para distribuir en sus choferes en todo el mundo.

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que su próximo presupuesto estatal incluirá más dinero para que los abogados estatales y locales presenten acciones de cumplimiento contra las empresas de la economía del concierto que no cumplan con la ley estatal sobre clasificaciones de trabajadores.

Además, dijo el martes que aproximadamente 450,000 californianos que han solicitado el desempleo lo han hecho bajo un programa para trabajadores en la economía del concierto.

Sin embargo, los miembros de la coalición Protect App-Based Drivers & Services dijeron en un comunicado que se oponían a la demanda del estado, argumentando que se trata de eliminar las opciones de los conductores para trabajar como contratistas independientes.

En febrero, un juez federal negó la solicitud de Uber y Postmates de una orden judicial preliminar que los hubiera eximido de la ley. Pero por separado, un juez federal en enero bloqueó indefinidamente la aplicación de la ley a más de 70,000 conductores independientes, y decidió que está precedida por las normas federales sobre comercio interestatal.

Sin embargo, un juez estatal dictaminó en febrero que Instacart, una empresa de entrega de comestibles, probablemente clasifica erróneamente a algunos de sus trabajadores como contratistas independientes en lugar de empleados y está incumpliendo la ley laboral.

La Legislatura estatal también está considerando enmendar la ley, aunque los legisladores están divididos ya sea para ampliarla o reducirla, ya que otros grupos, como escritores y fotógrafos independientes, sostienen que han sido afectados por consecuencias no deseadas.

La demanda del estado, presentada en San Francisco, alega que Uber y Lyft no han pagado suficientes impuestos sobre la nómina como resultado de la clasificación errónea. La demanda busca la restitución de los salarios impagos adeudados a los conductores, sanciones civiles y un fallo permanente que prohibiría a las compañías clasificar erróneamente a los conductores en el futuro.

El departamento laboral de Nueva Jersey presentó una evaluación de impuestos de $ 640 millones el año pasado contra Uber, diciendo que la compañía clasificó erróneamente a sus conductores.