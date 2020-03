California se prepara para aumento de casos de COVID-19

El alcalde de la segunda ciudad más grande de la nación advirtió que el coronavirus puede ser tan generalizado que las familias deben prepararse para aislarse en sus hogares sin infectar a otros en sus hogares.

Anticipando un aumento en los casos de COVID-19 esta semana que puede abrumar a los sistemas de salud, el alcalde Eric Garcetti instó a las personas que dan positivo por el coronavirus a que no se apresuren a los hospitales a menos que tengan síntomas graves.

En cambio, pidió a los 4 millones de residentes de la ciudad que piensen en cómo se separarán de los miembros de la familia mientras se encuentren en cuarentena.

"No se tomen en serio el distanciamiento social, espero que todos y cada uno de nosotros también tomemos en serio el aislamiento", dijo Garcetti mientras describía la estrategia como la próxima fase en la lucha contra la pandemia.

Reconoció que el distanciamiento físico puede ser difícil para las personas que viven en espacios reducidos y dijo que los funcionarios locales estaban trabajando para establecer espacios de cuarentena seguros para ellos.

Los californianos soportaron un fin de semana de restricciones intensificadas destinadas a mantenerlos en casa tanto como sea posible, mientras que los hospitales y los funcionarios de salud se apresuraron el domingo a prepararse para una semana que podría ver un aumento dramático en los casos de coronavirus.

Las pruebas entre los 40 millones de residentes del estado han aumentado significativamente después de un comienzo lento. Las autoridades han advertido que el aumento traerá consigo un número de casos en rápida expansión. Un recuento del domingo por la noche por la Universidad Johns Hopkins encontró más de 6.200 casos en todo el estado y al menos 130 muertes.

California se estaba abasteciendo de ventiladores y reparando los obsoletos en previsión de una escasez en los hospitales en los próximos días. El gobernador Gavin Newsom dijo el sábado que el gobierno federal envió 170 ventiladores rotos de la reserva nacional. Los ingenieros de Bloom Energy, un fabricante de celdas de combustible en San José, estaban compitiendo para restaurar los ventiladores y enviarlos a los hospitales.

En el sur de California, las personas se mantuvieron alejadas de las playas y las rutas de senderismo que normalmente se habrían inundado de visitantes durante este fin de semana soleado. Una orden de quedarse en casa restringe a las personas a todas las actividades externas, excepto las esenciales, como comprar alimentos e incluir solo ejercicios al aire libre como caminar o correr cerca de casa que no los coloque a 6 pies (1,8 metros) de otra persona. Las autoridades cerraron los 280 parques estatales de California al tráfico de vehículos el domingo, citando hacinamiento.

"Esta fue la primera vez que vimos en el sur de California nuestras icónicas playas y senderos, los parques que definen quiénes somos, las vistas que nos saludan en nuestros mejores y peores momentos no estaban allí, excepto en nuestra imaginación", reconoció Garcetti mientras agradeciendo a los residentes que escucharon las órdenes de quedarse en casa.

En el norte de California, el clima nublado y lluvioso llevó a muchos a cumplir con el pedido, pero las restricciones podrían probarse pronto con un pronóstico de clima seco y cálido para la próxima semana.

El sistema de metro y tren ligero de San Francisco estará cerrado a partir del lunes, y los autobuses reemplazarán el servicio de tren ligero. La cantidad de pasajeros ferroviarios se redujo en más del 90% cuando la ciudad prácticamente se detuvo.

Para la mayoría de las personas, el coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos que desaparecen en dos o tres semanas. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, como neumonía y muerte.

Hogares de ancianos en Burbank y Yucaipa reportaron tres muertes este fin de semana en brotes potenciales.

Vernon Robinson, un residente del Alameda Care Center en Burbank, murió el jueves en el hospital después de que su esposa, Willa, dijo que había dado positivo por COVID-19. El hombre de 81 años tenía la enfermedad de Alzheimer y afecciones cardíacas y pulmonares subyacentes.

"Esa no es la forma en que quería que se fuera de aquí", dijo Willa Robinson, de 71 años, a The Associated Press. "Se merecía más".

Elizabeth Tyler, quien representa ambas instalaciones de vivienda asistida, dijo que dos residentes murieron por COVID-19 en el Centro de Atención Alameda. Ella dijo que otros cinco residentes y 10 empleados también han contraído el virus.

Tyler dijo que el asilo de ancianos de Burbank había llevado a los dos residentes que murieron al hospital por síntomas que se creían relacionados con otros problemas de salud. Ella dijo que una vez que la instalación se enteró de las pruebas positivas, se contactó a las familias de los otros residentes.

En Yucaipa, una ciudad de aproximadamente 53,000 habitantes en las estribaciones de las montañas de San Bernardino, Tyler dijo que una mujer de 89 años que vivía en el hogar de ancianos de Cedar Mountain Post Agute murió el jueves por el virus.

Funcionarios de salud pública del condado de San Bernardino dijeron que 12 residentes mayores en el hogar dieron positivo en el primer grupo de brotes de COVID-19 del condado.

Estados Unidos tuvo más de 142,000 infecciones y 2,400 muertes, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins, aunque se cree que el número real de casos es considerablemente mayor debido a la escasez de pruebas y enfermedades leves que no se han informado.

El principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno advirtió el domingo que el brote de coronavirus podría matar a 100,000 a 200,000 estadounidenses como puntos calientes en hogares de ancianos y una creciente lista de ciudades afectadas aumentó la sensación de temor en todo el país.

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, hizo la predicción de muertes en CNN, y agregó que millones de personas en los EE. UU. Podrían infectarse.

Willa Robinson dijo que vio a su esposo sano por última vez el 13 de marzo, el día antes de que el hogar de ancianos prohibiera las visitas. Ella le trajo su comida favorita de pollo al horno, puré de papas con ajo y zanahorias y se fue con su habitual despedida.

"Te amo", le dijo. "Te amo más", respondió.

Ella se sentó afuera de su habitación del hospital el lunes durante dos horas y observó a través de una ventana de vidrio mientras él luchaba por respirar. "Recé y le pedí a Dios que lo sacara de su miseria", dijo.

Murió la madrugada del jueves. Ahora debe llorar a su esposo de 55 años sola en cuarentena.

"Nadie puede venir visitarme", dijo.