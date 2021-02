SAN DIEGO, California - Una familia de San Diego le dio este miércoles el último adiós a sus padres, luego de que ambos fallecieran la misma noche a causa del COVID-19.

La familia de Blanca y Juan Manuel, de 67 años, dijo que este era el día más triste en su vida, pero esperan que su dolor sea una lección para la comunidad y que comiencen a protegerse del virus.

Como era de esperarse, la despedida no fue fácil. Cada canción iba acompañada de dolor, pero a la vez de alegría ya que la letra les recordaba a sus padres. Ambos eran fanáticos del mariachi.

“Los voy a extrañar todos los días de mi vida, pero sé que muy pronto nos vamos a ver, o algún día”, expresó Blanca Velázquez.

La familia dijo que aún faltaba mucho por decirles. “Si pudiera decirles algo, les diría que los amaba muchísimo y que muchas gracias por hacer todo lo posible por hacernos a todos nosotros felices”, comentó Velázquez.

Y a pesar del dolor, este día se les cumplió uno de sus sueños. “Los vamos a enterrar juntos”, dijo. Sin embargo, nunca imaginaron que esto sucedería el mismo día.

“Ellos compraron sus espacios hace como tres años”, dijo Velázquez. “Y mi papá y mi mamá decían que iban a estar juntos siempre, siempre”.

Y así será, Blanca y Juan Manuel -residentes del área de Nestor- eran novios desde adolescentes y desde entonces nunca se separaron y ahora menos. Ellos tuvieron cuatro hijos, seis nietos y un bisnieto.

En marzo cumplirían 49 años de casados, pero desafortunadamente, el coronavirus se hizo presente en su casa.

“Es algo muy feo, es una, una pesadilla”, dijo Velázquez.

A principios de febrero, ambos contrajeron el COVID-19. Y debido a la dificultad para respirar fueron hospitalizados en San Diego, y días después, justo el 8 de febrero, Blanca murió y casi al mismo tiempo, los pulmones, el cerebro, los riñones y el corazón le dejaron de funcionar a Juan Manuel. Ellos fallecieron con cuatro horas de diferencia, así que ni siquiera la muerte los pudo separar.

“Hoy estamos recordando un poco sus vidas. Hablando un poquito de cómo eran”, dijo la familia.

Debido a la crisis sanitaria, despedirlos dificultó aún más su situación. Sólo una cantidad limitada de familiares pudo estar presente, y el resto los despidió desde casa por medio de un video que grabaron en vivo en las redes sociales.

Ahí los pocos que asistieron físicamente, compartieron experiencias que vivieron con Blanca y Juan Manuel.

Cada vez que las cuerdas de la guitarra se movían, el sonido que provocaban les recordaba a la sonrisa de sus padres.

“Creo que uno nunca se puede preparar para la muerte de sus papás, y menos los dos a la vez. Nosotros pensábamos que porque mi papá estaba enfermito, que tal vez él se iría más pronto, pero nunca nos imaginábamos que los dos se nos iban a ir el mismo día y que iba a ser por COVID”, añadió.

Y cerca de los ataúdes de sus padres, Velázquez no deja de pensar en algo.

“Esta enfermedad no es una mentira, no es una gripa, es horrible, yo pasé por ella, mis papás murieron por COVID. No se lo deseo a nadie, por favor cuídense todos y vacúnense, que es lo más importante”, señaló.

La familia Rodríguez aún desconoce cómo se contagiaron sus padres, especialmente si casi no salían de su casa. Tanto la señora Blanca, como Juan Manuel padecían de diabetes, pero sus hijos dijeron que no tenían la enfermedad avanzada, así que creen si el coronavirus no hubiera tocado su puerta, quizá a ellos hubieran seguido con sus vidas llena de felicidad. Él viendo videos de mariachis y cantando, y ella cocinando o cuidando sus plantas.