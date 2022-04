“Escogió a la persona incorrecta”: joven se enfrenta a sospechoso en aterrador ataque frente a primaria

CALIFORNIA - Un hombre fue arrestado por sospecha de atacar a una adolescente hispana, de 17 años, a finales de marzo en San José.

El incidente, captado en cámara, ocurrió el 24 de marzo, frente a la escuela primaria Steinbeck ubicada en el 820 de Steinbeck Drive.

En las imágenes, se puede ver el momento en el que el sospechoso, identificado como Dereck Jamal Boykin, de 38 años, empuja a la menor y la golpea.

La joven inmediatamente comienza a forcejear y mientras gritaba, varias personas se acercaron para ayudarla.

“Las personas que estaban en el área y conscientes de su entorno contribuyeron a resolver este incidente y evitaron que tal vez sucediera algo peor”, dijo Steve Aponte, vocero de la policía.

Gracias a los buenos samaritanos, autoridades lograron arrestar a Boykin quien enfrenta cargos de asalto e intento de violación.

Virginia Cárdenas, amiga de la víctima, publicó el video del ataque en Facebook en un esfuerzo para que las personas sepan quién es Boykin.

“Estas cosas no deben pasar. No debe salir de la cárcel, lo tienen que meter y se tiene que quedar allí. No lo deben dejar salir”, dijo Virginia.

La abuela de la víctima aseguró que su nieta se encuentra bien y le dio gracias a Dios de que estas personas pudieron ayudarla.