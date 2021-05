Identifican a las 9 víctimas del mortal tiroteo ocurrido en San José

Autoridades dieron a conocer los nombres de las nueve personas que murieron cuando un hombre armado abrió fuego en un patio de trenes de la Autoridad de Transporte del Valle de San José (VTA, por sus siglas en inglés) el miércoles.

Las víctimas, muchas de ellas empleados desde hace mucho tiempo de la agencia de tránsito, fueron identificadas por la Oficina del Médico Forense del condado Santa Clara el miércoles por la noche como Paul Delacruz Megia, de 42 años; Taptejdeep Singh, 36 años; Adrian Balleza, 29; José Dejesus Hernández, 35; Timothy Michael Romo, 49 años; Michael Joseph Rudometkin, 40 años; Abdolvahab Alaghmandan, 63; Lars Kepler Lane, 63 años; y Alex Ward Fritch, 49.

La novena víctima, Fritch, murió el miércoles por la noche después de que fue trasladado al hospital en estado crítico, dijo la oficina del médico forense.

Los trabajos de las víctimas incluían operadores de autobuses y trenes ligeros, mecánicos, linieros y superintendente asistente. Uno había trabajado para la autoridad de tránsito desde 1999.

Singh había sido conductor de tren ligero durante ocho o nueve años y tenía esposa, dos hijos pequeños y muchos miembros de la familia, dijo su primo Bagga Singh. “Escuchamos que eligió a la gente para disparar, pero no sé por qué lo eligió a él porque no tiene nada que ver con él ", dijo.

Singh indicó que le dijeron que el atacante apuntó a ciertas personas y dejó ir a otras.

El concejal de la ciudad de San José, Raúl Peralez, dijo que Rudometkin era un amigo cercano.

"No hay palabras para describir la angustia que estamos sintiendo en este momento, especialmente por su familia", escribió en Facebook. "Ocho familias están sintiendo el mismo sentimiento de pérdida esta noche y toda nuestra comunidad también está de luto".

El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 6:30 a.m., en dos edificios en una instalación de tren ligero para la Autoridad de Transporte del Valle, que brinda servicios de autobús, tren ligero y otros servicios de tránsito en todo el condado Santa Clara, el condado más poblado del Área de la Bahía de San Francisco.

“Cuando nuestros agentes atravesaron la puerta, inicialmente todavía estaba disparando rondas. Cuando nuestro ayudante lo vio, se quitó la vida ”, dijo a los periodistas la alguacil del condado Santa Clara, Laurie Smith. Los agentes "recorrían los pasillos diciendo: '¡Oficina del alguacil!'. Él sabía en ese momento que su tiempo para disparar había terminado".

El atacante fue identificado como Sam Cassidy, de 57 años, según dos agentes del orden. Los investigadores no ofrecieron información sobre un posible motivo.

Su ex esposa, Cecilia Nelms, dijo a The Associated Press que Cassidy tenía mal genio y le habría dicho que quería matar gente en el trabajo, “pero nunca le creí y nunca sucedió. Hasta ahora."

Nelms, con los ojos llorosos y conmocionada por la noticia, dijo que su exmarido volvía a casa molesto y enojado por las cosas que sucedían en el trabajo. Mientras hablaba de ello, "se enojaba más", dijo. "Él podría pensar en las cosas".

Nelms dijo que estuvieron casados ​​durante 10 años (Cassidy solicitó el divorcio en 2005) y no habían estado en contacto durante 13 años. Ella afirmó que había sido tratado por depresión.

Los miembros de un sindicato que representa a los trabajadores de la Autoridad de Transporte del Valle estaban reunidos cuando comenzó el tiroteo, dijo el alcalde de San José, Sam Liccardo, pero no está claro que la reunión esté relacionada con el ataque.

Cuando escuchó disparos, la mecánica de la autoridad de tránsito Rochelle Hawkins dijo que dejó caer su teléfono.

“Estaba corriendo tan rápido. Simplemente corrí por mi vida ”, dijo. “Espero que todos recen por la familia de VTA. Solo reza por nosotros ".

Otros amigos y familiares esperaban noticias después de no poder comunicarse con sus seres queridos a través de llamadas o mensajes de texto. Algunos habían rastreado el teléfono celular de la persona desaparecida hasta el depósito de trenes, pero no tenían información de las autoridades.

El portavoz del alguacil, el diputado Russell Davis, dijo que no sabía el tipo de arma utilizada en el ataque.

Mientras los escuadrones de bombas registraban el complejo ferroviario, los funcionarios también estaban investigando un incendio en una casa registrado poco antes del tiroteo, dijo Davis. Los registros públicos muestran que Cassidy era el dueño de la casa de dos pisos donde los bomberos respondieron después de ser notificados por un transeúnte. Los agentes de la ley acordonaron el área cerca de la casa el miércoles.

El escuadrón antibombas de la policía cerró el perimetro alrededor de la vivienda.

Doug Suh, que vive al otro lado de la calle dijo que le parecía "extraño". "Lo vi y hablé con él cinco veces para decir 'hola' pero nunca me habló", dijo. . "Simplemente me mira sin decir nada. Parecía una persona asustada".

Cassidy había trabajado para VTA desde al menos el 2012, según la base de datos pública de nóminas y pensiones Transparent California, primero como mecánico de 2012 a 2014, luego como alguien que mantenía subestaciones.

El gobernador Gavin Newsom, hablando emocionado frente a una oficina del condado donde las banderas ondeaban a media asta, dijo que los familiares de las víctimas estaban "esperando saber del forense, esperando saber de cualquiera de nosotros, solo desesperados por saber si su hermano , su hijo, su papá, su mamá todavía están vivos ".

"Surge la maldita pregunta, '¿Qué diablos está pasando en los Estados Unidos de América?"

El derramamiento de sangre se produce en medio de un aumento de los asesinatos en masa después de que la pandemia cerró muchos lugares públicos y mantuvo a las personas confinadas en sus hogares el año pasado.

Una base de datos compilada por The Associated Press, USA Today y Northeastern University que rastrea todas las matanzas masivas durante los últimos 15 años muestra que el ataque de San José es la decimoquinta matanza masiva en lo que va de 2021, todos ellos tiroteos.

Ochenta y seis personas han muerto en los tiroteos, en comparación con 106 para todo 2020. La base de datos define los asesinatos en masa como cuatro o más personas muertas, sin incluir al tirador, lo que significa que el número total de violencia armada es mucho mayor cuando se agregan incidentes más pequeños.

San José, la décima ciudad más grande de EEUU, con más de un millón de habitantes, se encuentra a unas 50 millas (80 kilómetros) al sur de San Francisco, en el corazón de Silicon Valley.

Los trenes ya estaban en circulación por la mañana cuando ocurrió el tiroteo. El servicio de tren ligero fue suspendido y reemplazado por autobús.

Con la voz entrecortada, el presidente de VTA habló sobre el trágico tiroteo la agencia de transporte San José.

El ataque del miércoles fue el segundo tiroteo masivo del condado Santa Clara en menos de dos años. Un hombre armado mató a tres personas y luego a sí mismo en un festival popular del ajo en Gilroy en julio de 2019.