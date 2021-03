Servicio comunitario para niños de California acusados de matar a compañero en brutal golpiza

Dos niños, que originalmente enfrentaban cargos de homicidio involuntario por la muerte por intimidación de Diego Stolz, de 13 años en Moreno Valley, deben cumplir 150 horas de servicio comunitario y participar en programas de rehabilitación, dijo el viernes la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside confirmó que "no se ordenó más tiempo de custodia".

En septiembre, los abogados de Felipe y Juana Salcedo, la tía y el tío de Diego Stolz, anunciaron que una demanda civil originalmente presentada contra MVUSD en octubre pasado se había vuelto a presentar después de que se aprobó la legislación que otorga a los tutores legales la posibilidad de presentar demandas civiles relacionadas con un menor cuya muerte puede haber derivado de un acto ilícito o negligente.

Anteriormente, solo los padres biológicos o hermanos podían presentar una reclamación. El Proyecto de Ley de la Asamblea 2445 revisó el proceso. Los padres de Diego murieron hace años.

"Esta demanda demostrará que el distrito escolar ignoró el acoso y los asaltos graves en sus campus durante muchos años", alegó el abogado David Ring. "La muerte de Diego fue totalmente prevenible si se hubieran implementado políticas reales contra el acoso".

"Diego no será olvidado, y el distrito ciertamente entiende que este es un momento difícil para la familia de Diego”, dijo Velasco." El distrito respeta el derecho de la familia a emprender una acción legal ".

Según Ring, Diego fue acosado constantemente por dos o cuatro niños, comenzando cuando estaba en séptimo grado en Landmark Middle School. Ring no pudo citar la cantidad de incidentes de intimidación, pero dijo que el maltrato comenzó con insultos verbales y la toma de las pertenencias de la víctima.

Cuando Diego ingresó al octavo grado en agosto de 2019, el abuso se intensificó, dijo Ring. No tenía explicación para la victimización, observando que en un momento, los chicos estaban en buenos términos con Diego.

Dijo que la tía de Diego presentó "múltiples quejas" en Landmark en el año académico 2018-2019 y en el primer mes del año escolar 2019-2020, pero sus preocupaciones supuestamente cayeron en oídos sordos.

El acoso llegó a un punto crítico el 12 de septiembre de 2019, cuando uno de los niños arrinconó y golpeó a Diego en el pecho, amenazando con infligirle más daño físico, momento en el que el joven acudió a un profesor de ciencias y le reveló lo que había soportado, Ring dijo.

"Este maestro vio su estado emocional y supo que algo andaba mal, pero no se hizo nada", alegó el abogado, señalando específicamente la presunta inacción del subdirector del campus, Kamilah O'Connor.

Esa tarde, Diego le contó a su tía sobre el asalto, y ella le pidió a su hija adulta, Jazmin Salcedo, que abordara el asunto con los administradores, según Ring.

Su expediente judicial del año pasado alega que Salcedo, Diego y O'Connor se reunieron durante 20 minutos, y "después de la reunión, O'Connor le dijo a Jazmin que se había enterado de los nombres de los agresores involucrados y que los suspendería por tres días, comenzando el lunes 16 de septiembre. También dijo que sus horarios de clases se cambiarían para que ya no estuvieran en la clase de Diego”.

Cuando la víctima regresó a la escuela la semana siguiente, los dos asaltantes que lo habían acosado la semana anterior lo atraparon frente a un edificio durante el recreo del almuerzo, según Ring.

Se refirió a las imágenes de video de un teléfono móvil que circularon ampliamente y que muestran a un niño parado frente al rostro de Diego, mientras la víctima se queda inmóvil, luego retrocede y lo golpea en la boca. El segundo asaltante luego ciega a Diego con otro puñetazo, lo que hace que caiga y se golpee la cabeza contra un pilar de hormigón.

Sufrió traumatismos significativo y fue declarado con muerte cerebral y se le quitó el soporte vital una semana después.

