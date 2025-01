Estos son los centros de calentamiento ante las bajas temperaturas en San Antonio

La ciudad de San Antonio tiene varios centros disponibles para ayudar ante la llegada del aire gélido al centro de Texas.

Se esperan sensaciones térmicas de entre 12 y 20 grados en el centro de Texas, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología, esta semana. Las temperaturas muy frías pueden provocar hipotermia con una exposición prolongada.

Bibliotecas, Centros Comunitarios y para Personas Mayores: están abiertos durante horas laborables, disponibles para utilizar baños y cargadores. Se activan con temperaturas en los 32 grados o 35 grados con precipitación.

Centros de resiliencia de la ciudad: se activan cuando hay condiciones del tiempo peligrosas, como nieve, hielo o sensación térmica extremas. Para ver dónde están ubicados, puedes entrar aquí.

Para encontrar el lugar más cercano, puedes llamar al 3-1-1 o al 210-207-6000.

Para personas sin hogar, se activan todas las noches desde diciembre hasta marzo si la temperatura llega a 32 grados o 35 grados con sensación térmica aún más baja. Según la ciudad, las personas puedes visitar Haven for Hope, Corazón San Antonio, Communities Under the Brigde o SAMMinistries.

Las personas sin hogar también pueden llamar al 210-207-1799 para más información y recibir transportación.