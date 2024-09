La cápsula de SpaceX regresa a la Tierra tras histórica caminata espacial

Una cápsula de SpaceX que transportaba a cuatro ciudadanos privados amerizó en la costa de Florida antes del amanecer a las 3:36 a. m. ET de este domingo por la mañana, poniendo fin a una misión histórica que incluyó la primera caminata espacial totalmente civil del mundo.

El empresario multimillonario Jared Isaacman, el teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea Scott "Kidd" Poteet y las ingenieras de SpaceX Sarah Gillis y Anna Menon, regresaron a la Tierra en una cápsula Crew Dragon, amerizando en la costa de Dry Tortugas, Florida, en el Golfo de México.

"Polaris Dawn, hemos completado la misión", anunciaron los operadores por el crepitar de una radio mientras los barcos de recuperación se dirigían a la cápsula que flotaba en el mar nocturno.

El vuelo Polaris Dawn de cinco días marcó la quinta misión privada de la cápsula Crew Dragon de SpaceX. También fue la expedición más ambiciosa de la compañía, ya que los miembros de la tripulación y su nave espacial ejecutaron varias maniobras arriesgadas.

La principal de ellas fue la caminata espacial totalmente civil que tuvo lugar el jueves. Isaacman y Gillis salieron de la cápsula Dragon atados con una correa y pasaron unos 10 minutos cada uno en el vacío del espacio. El dúo pasó la caminata espacial realizando pruebas de movilidad con sus trajes espaciales de nuevo diseño.

La salida fue una empresa arriesgada, porque la cápsula Dragon no tiene una esclusa de aire presurizada. Esto significó que los cuatro miembros de la misión Polaris Dawn usaron trajes espaciales durante la caminata espacial y que toda la cápsula estuvo despresurizada a condiciones de vacío.

