Este domingo habrá “luna de sangre”: cuándo y dónde se podrá ver el eclipse total

CABO CAÑAVERAL, Florida — Uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año tendrá lugar este domingo.

Se trata de un eclipse lunar total que brindará un espectáculo más largo de lo habitual para los observadores de estrellas en casi todo el continente de América.

El show celestial se podrá ver durante la noche del domingo hasta la madrugada del lunes, con la luna bañada en tonos rojos y naranjas reflejados de los atardeceres y amaneceres de la Tierra.

El eclipse lunar podría durar hasta una hora y media, convirtiéndose en uno de los más largos de la década. Esta será la primera llamada "luna de sangre" en un año.

¿EN DÓNDE SE PODRÁ VER?

El espectáculo astronómico será visible en Centroamérica, Suramérica y algunas zonas del este de Norteamérica a partir de las 11 pm ET de este domingo 15 de mayo hasta las 2:52 a.m. ET del lunes 16 de mayo.

La NASA les recomienda a los aficionados que salgan a verlo de manera presencial, solo necesitan paciencia y mirar al cielo.

Las etapas parciales del eclipse serán visibles en África, Europa y Medio Oriente. Y los lugares donde no se podrá ver son Alaska, Asia y Australia.

“Esto es realmente un eclipse para toda América”, dijo Noah Petro de la NASA, un geólogo planetario que se especializa en la luna. "Va a ser un placer".

Si el cielo está nublado o estás en una región donde no se podrá ver, la NASA lo transmitirá en este link:

¿CÓMO OCURRE UN ECLIPSE LUNAR TOTAL?

Un eclipse lunar se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera tal que la Luna atraviesa la sombra de la Tierra.

Durante un eclipse lunar total, toda la Luna se sitúa dentro de la parte más oscura de la sombra de la Tierra, llamada umbra. Cuando la Luna está en la umbra, adquiere un tono rojizo. Los eclipses de Luna se denominan a veces "Lunas de sangre" debido a este fenómeno.

No necesitas ningún equipo especial para observar un eclipse de Luna. Un entorno oscuro y alejado de las luces brillantes ofrece las mejores condiciones de observación.

Durante un eclipse lunar, la Luna se vuelve roja porque la única luz solar que llega a ella atraviesa antes la atmósfera terrestre. Cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera terrestre durante el eclipse, más roja aparecerá la Luna. Es como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectaran en la Luna.