¿Tienes planes el fin de semana largo? Así estarán las condiciones del tiempo

SAN ANTONIO - El fin de semana del Dia del Trabajo marca para muchos el fin del verano, pero la madre naturaleza tiene otros planes, al menos, para el feriado del lunes.

Una zona de baja presión en el Golfo de México y un frente en el oeste de Texas se va a combinar para provocar que a medida que avanza el fin de semana, incremente a su vez la posibilidad de lluvias.

En San Antonio tanto el sábado como el domingo los aguaceros serán aislados durante las tardes. La mayor cobertura de estos aguaceros será hacia el Hill Country.

Ahora bien, el lunes el cielo estará mayormente nublado y los aguaceros por momentos serán más copiosos.

Si tienes como plan visitar la playa este fin de semana, debes saber que mientras más al norte de la costa texana vaya más posibilidad de que la tarde esté dominada por tormentas y fuertes vientos.

Entonces, ¿cuál es la mejor zona para visitar la playa? La zona con menos posibilidad de aguaceros desde el sábado hasta el domingo será desde Corpus Christi hasta la Isla del Padre sur.

No significa que en esta zona no vaya a llover. En estas zonas los aguaceros serán más esporádicos y de mucha menor cobertura por lo que incrementa la posibilidad de que sus planes no se vean alterados.

El tiempo inestable va a continuar hasta el miércoles de la semana próxima. Así que tenga el paraguas a la mano, así como nuestra aplicación para que te enteres de los cambios y recibas las alertas al instante.