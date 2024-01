Fuertes lluvias y posible granizo: hay riesgo de tormentas severas para el centro de Texas

SAN ANTONIO - Las tormentas fuertes regresan a nuestra zona en horas de la madrugada de este martes, esta vez con la posibilidad de traer consigo granizo, ráfagas de viento mayores a 55 millas por hora y uno que otro tornado.

De los tres riesgos, el mayor es el granizo y luego las fuertes ráfagas de viento.

Esta posibilidad de tormentas severas comienza a partir de las 3:00 a.m. y se extiende hasta el mediodía del martes mayormente para San Antonio y los condados a lo largo de la I-35 y la I-10.

Nuestro jefe de meteorología, Ariel Rivera Vázquez, explicó que al igual que para el martes la posibilidad de inundaciones repentinas aumenta mucho más porque el suelo ya está saturado.

“Estos aguaceros pueden dejar entre 1 y 2 pulgadas de lluvia por hora”, según Rivera Vázquez, por lo que es importante conocer bien las carreteras que vamos a utilizar para no quedar atrapados en una inundación en medio de la madrugada.

Rivera Vázquez añadió que el martes experimentaremos una pausa y ya para el miércoles en la madrugada y parte de la mañana volveremos a ver más desarrollo de aguaceros.

Ya el miércoles, la zona más afectada deben ser los condados al este de la I-35. No será hasta el jueves durante el día cuando iremos viendo el regreso del Sol, un ambiente más seco, pero con temperaturas agradables.

“Por el momento, en los próximos 7 días no veo ningún sistema que pueda traer temperaturas gélidas a San Antonio. Eso es una buena noticia para aquellos que no gustan de salir en medio de temperaturas congelantes. Sin embargo, esto no significa que el invierno y el frio se acabó”, explicó Rivera Vázquez.