¿A qué hora cierran las urnas en estados clave el día de elecciones?

Los resultados del día de las elecciones dependerán de siete estados: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin.

La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump los han visitado con más frecuencia. En conjunto, estos estados probablemente proporcionarán los votos del Colegio Electoral necesarios para que el candidato ganador obtenga una mayoría de 270.

Será complicado mantenerse al día con los horarios clave en cada uno de los estados, que se extienden en cuatro zonas horarias diferentes.

Este es un vistazo a la cronología del día de las elecciones en los siete estados, con todos los horarios según la hora estándar del este (EST):

Arizona

Las urnas abren a las 8:00 a.m. EST en Arizona, estado que Joe Biden ganó en 2020 por un 0.3%. Fue el segundo candidato presidencial demócrata en lograrlo en casi 70 años. Las urnas cerrarán a las 9:00 p.m. EST.

Arizona no publica votos hasta que todos los distritos hayan reportado, o una hora después de que cierren todas las urnas, lo que ocurra primero.

En 2020, The Associated Press informó por primera vez los resultados de Arizona a las 10:02 p.m. EST, el 3 de noviembre, día de las elecciones, y declaró a Biden ganador a las 2:51 a.m. EST, del 4 de noviembre.

Georgia

Las urnas abren a las 7:00 a.m. en Georgia, que tuvo un papel clave en 2020. Biden fue el primer demócrata en una contienda presidencial en ganar el estado desde Bill Clinton en 1992, derrotando a Trump por menos de un cuarto de punto porcentual, un margen de 11,779 votos.

Desde entonces, los esfuerzos de Trump para revertir esos resultados han sido el centro de un caso penal en el condado de Fulton. El proceso está en pausa mientras su equipo legal busca una apelación previa al juicio para que se retire del caso a la fiscal de distrito, Fani Willis, y se deseche la acusación. El Tribunal de Apelaciones de Georgia escuchará esos argumentos después de las elecciones.

Las urnas en Georgia cierran a las 7 p. m.

En 2020, la AP informó por primera vez los resultados de Georgia a las 7:20 p.m. EST, el 3 de noviembre, y declaró a Biden ganador del estado a las 7:58 p.m. EST, el 19 de noviembre, más de dos semanas después del día de las elecciones.

Michigan

Las urnas abren a las 7 a. m. EST en Michigan, uno de los estados del “muro azul” que se inclinó ligeramente por Trump en 2016, tras casi 30 años de votar por candidatos demócratas. Biden lo recuperó cuatro años después. Su margen fue de aproximadamente 154.000 votos de un total de más de 5.5 millones.

Michigan abarca dos zonas horarias, pero las urnas en la mayor parte del estado cierran a las 8:00 p.m. EST, con el resto a las 9:00 p.m. EST.

En 2020, la AP informó por primera vez los resultados de Michigan a las 8:08 p.m. EST, el 3 de noviembre, y declaró a Biden ganador a las 5:58 p.m. EST del 4 de noviembre.

Nevada

Las urnas abren a las 10 a.m. EST en Nevada, el premio más pequeño de votos electorales de los estados en disputa. Pero tiene uno de los mejores registros como indicador presidencial. El candidato que ganó Nevada ha pasado a ganar la Casa Blanca en 27 de las últimas 30 elecciones presidenciales.

Las urnas cierran a las 10:00 p.m. EST. El estado no publica resultados sino hasta que la última persona en la fila haya votado, por lo que generalmente ha habido una espera entre el cierre de las urnas y los primeros resultados.

En 2020, la AP informó por primera vez los resultados de Nevada a las 11:41 p.m. EST el 3 de noviembre y declaró a Biden ganador a las 12:13 p.m. EST del 7 de noviembre.

Carolina del Norte

Las urnas abren a las 6:30 a.m. EST en Carolina del Norte, donde los demócratas han ganado solo dos veces en elecciones presidenciales desde 1968. Pero el estado se ha mantenido competitivo para los dos partidos principales. La victoria de Trump en 2020 en Carolina del Norte, por aproximadamente un punto porcentual, fue su margen de victoria más pequeño en cualquier estado.

Las urnas cierran a las 7:30 p.m. EST.

En 2020, la AP informó por primera vez los resultados a las 7:42 p.m. EST del 3 de noviembre y declaró a Trump ganador a las 3:49 p.m. EST del 13 de noviembre.

Pensilvania

Las urnas abren a las 7:00 a m. EST en Pensilvania, otro estado del “muro azul”. El margen de Biden en Pensilvania en 2020 fue de aproximadamente 80,000 votos de más de 6.9 millones de votos. Este año, es el lugar donde Harris y Trump se encontraron por primera vez en su único debate en septiembre en Filadelfia.

Las urnas cierran a las 8:00 p.m. EST en un estado con más votos electorales, 19, que cualquiera de los campos de batalla.

En 2020, la AP informó por primera vez los resultados a las 8:09 p.m. EST el 3 de noviembre y declaró a Biden ganador a las 11:25 a.m. EST del 7 de noviembre.

Wisconsin

Las urnas abren a las 8:00 a.m. EST en Wisconsin, el tercer estado del “muro azul” en este grupo. Wisconsin no es ajeno a elecciones cerradas; el margen de victoria en el estado fue de menos de 1 punto porcentual en 2020, 2016, 2004 y 2000.

Las urnas cierran a las 9:00 p.m. EST.

En 2020, la AP informó por primera vez los resultados de Wisconsin a las 9:07 p.m. EST el 3 de noviembre y declaró a Biden ganador a las 2:16 p.m. ET del 4 de noviembre.