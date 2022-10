Texano: conoce hasta cuándo tienes para ejercer tu votación anticipada

La primera semana de votación anticipada está terminando en Texas antes del día de las elecciones del 8 de noviembre.

La votación anticipada comenzó el 24 de octubre y se extenderá hasta el 4 de noviembre. Los expertos dicen que, históricamente, la participación de votantes en las elecciones intermedias generalmente no es tan alta como en las elecciones presidenciales. Hay esfuerzos continuos para llevar a más votantes a las urnas.

Un evento del sábado fue organizado por Hey, Chica, un grupo no partidista centrado en la defensa, el cuidado personal y el liderazgo. Veronica Torres Hazley fundó el grupo en 2018.

“Hace cuatro años, me dijeron que no se gasta dinero para que los latinos voten porque no votan. Yo también me sentí un poco ofendida porque me gusta que me hablen. Me gusta que me vean, pensé”, dijo Torres Hazley. “Solo queremos que la gente salga y vote. Elige a tu persona. Elige tus problemas y simplemente practícalos”.

DISCUTEN TEMAS QUE AFECTAN A COMUNIDADES HISPANAS EN TEXAS

El evento del sábado sirvió como un “brunch inmersivo” con unos 70 votantes. El grupo discutió temas que afectan de manera única a las comunidades hispanas en Texas. Torres Hazley dijo que un gran componente de su movimiento es la educación.

“Ese es el problema de los latinos. Creo que estamos atascados, atascados en el sistema porque no sentimos que nos hablen. No sabemos lo que queremos hacer. No sabemos cuáles son los problemas. Realmente no conocemos el sistema”, dijo.

Matthew Wilson, profesor de ciencia política en la Universidad Metodista del Sur, describió la dinámica general de la carrera del Gobernador como "estable" esta temporada. Sin embargo, agregó que hay algunos aspectos que los expertos en ciencias políticas están observando en relación con los votantes hispanos.

“¿Vemos un movimiento continuo de votantes hispanos hacia el partido republicano? Y de la otra manera. ¿Vemos que los demócratas continúan mostrando fuerza en algunos de los condados suburbanos más exclusivos que solían ser hispanos?”, dijo. “No estoy seguro de dónde se comparará la participación hispana con años anteriores. Como anécdota, no entiendo que haya tanto entusiasmo como en algunos años pasados”.

CRECE EL INTERÉS PARA VOTAR EN LAS ELECCIONES

En general, Wilson dijo que la participación de votantes tanto para las elecciones intermedias como para las presidenciales ha tenido una tendencia al alza recientemente. Gran parte de eso es el resultado de la creciente polarización de la política, dijo.

“Los republicanos ven la perspectiva del control demócrata como algo absolutamente devastador y los demócratas ven la perspectiva del control republicano de la misma manera. Eso tiende a motivar a la gente a que vaya a las urnas”, dijo. “También vemos que para ciertos subconjuntos del electorado demócrata, la decisión de Dobbs este verano fue un motivador y eso puede ser algunos votantes adicionales a la encuesta. Del lado republicano, hay mucha ira con la administración de Biden y su presunción de que Biden ha manejado mal la economía nacional y la trayectoria nacional. Esa ira los está llevando a las urnas”.

Rebecca Acuna, residente de Dallas, votó el sábado después del evento con Hey, Chica.

“Soy un inmigrante. Vengo de una familia de inmigrantes. He visto personas durante tantos años que no votaron, incluso si pudieron hacerlo”, dijo Acuña. “Las personas por las que votamos toman decisiones que nos impactan a todos”.

Acuña votó con Melissa Hammonds, residente de Dallas.

“Para mí, es un deber como mamá. Muchas veces, cuando miro hacia atrás en la historia, veo que los votos que se realizaron hace 20 años me están impactando hoy”, dijo Hammonds. “A veces pienso que en el pasado me frustré. Como, estoy votando pero no veo ningún cambio. Pero solo tratar de cambiar mi forma de pensar, eso no es solo para mí. Tal vez el cambio sea más lento, y yo podría disfrutar el cambio, pero con suerte, mis nietos vivirán un mundo diferente que ayudé a poner en su lugar”.

El día de las elecciones es el 8 de noviembre. Encuentre su estado de registro y lugar de votación aquí.

FECHAS IMPORTANTES DE LAS ELECCIONES