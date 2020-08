Familia jamaiquina de Kamala Harris estalla en júbilo por su nominación

ORANGE HILL, Jamaica — Los residentes de esta pequeña localidad agrícola del norte de Jamaica observaron embelesados el miércoles por la noche cómo Kamala Harris, hija de una mujer de Orange Hill que emigró a Estados Unidos, aceptaba la nominación demócrata para la vicepresidencia de Estados Unidos.

“Nos sentimos muy orgullosos de saber que es familiar nuestra. ¡Está haciendo historia!”, expresó Newton Harris, primo de Harris de 29 años que es asesor legal de la secretaría de justicia de Jamaica.

“Mientras siga siendo una fiel servidora de quienes más la necesitan, llegará lejos y la historia se lo reconocerá”, agregó Newton Harris, quien vio la convención demócrata por la internet en su casa.

Donald Harris, el padre de Kamala Harris, se crió en Orange Hill y emigró a Estados Unidos, donde se casó con una inmigrante de la India, Shyamala Gopalan, con quien tuvo dos hijas.

Su estrecha relación con Kamala y su hermana terminó cuando se divorció de su esposa en 1972, según padre e hija, pero Kamala siguió viajando a Jamaica de joven.

Al aceptar la postulación a la vicepresidencia el miércoles, Harris habló mucho de su madre y mencionó solo al pasar a su padre y a Jamaica.

De todos modos, sus parientes de Orange Hill dicen que percibieron claramente la influencia de la familia Harris en la primera mujer de raza negra que forma parte de una fórmula presidencial en Estados Unidos, acompañando a Joe Biden.

Los Harris han estado involucrados en la política y en los negocios en Jamaica. Una bisabuela de Kamala, Christiana Brown, fue dueña de un popular negocio de ropa.

Su tía abuela Thelma Harris fue concejal por el Partido Laborista en la década de 1970, una época en la que rara vez se veía a una mujer en la política, según dijeron miembros de la familia a la Associated Press.

Era 1986 y 38 chicas de raza negra soñaban con seguir los pasos de las fundadoras de su hermandad universitaria: mujeres pioneras y capaces de cambiar su realidad.

Otros parientes de Harris militantes en el PL desempeñaron cargos políticos en St. Ann’s Parish, el distrito que abarca Orange Hill.

“Su discurso fue brillante”, dijo una prima de Harris, Maxine Cross, de 65 años, administradora de propiedades. “¡Me encantó! Estamos muy orgullosos de Kamala”.

En el sur de Florida, donde hay 300,000 jamaiquinos, esa comunidad celebró en grande la selección de Harris como candidata a la vicepresidencia, diciendo que ayudará a movilizar a los votantes demócratas en un estado clave para las aspiraciones de reelección de Donald Trump.

“Hay mucho entusiasmo”, dijo Dale Holness, alcalde de Broward County, donde se encuentra la comunidad jamaiquina más grande del sur de la Florida, nacido él mismo en Jamaica. “Se sienten felices de ver que una hija de inmigrantes puede llegar a ser la número dos” del gobierno.

Mark Douglas, comisionado de la ciudad de Sunrise que emigró de Jamaica de veinteañero, dijo que los votantes de otras naciones caribeñas como Trinidad y Tobago, Haití y las Bahamas también pueden votar por Biden ahora que Harris está en la fórmula. “Generalmente nos apoyamos entre nosotros”, explicó.

Donald Harris es un economista, profesor emérito de la Universidad de Stanford. Desistió de responder a preguntas sobre la ascendencia jamaiquina de su hija, según una portavoz de Stanford.

Después de darse a conocer la noticia, Trump rápidamente tuiteó un anuncio de campaña en el que describe a Harris como “falsa” y dice que ella y Biden “acogen conjuntamente a la izquierda radical”.

Igual que Donald Harris, muchos residentes de Orange Hill emigraron a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Y la nominación de Kamala Harris les permite albergar esperanzas de éxito.

“Los Harris son gente trabajadora. Me reí y me llenó de júbilo” la nominación de Kamala Harris, dijo Vita Stevenson, de 75 años y propietaria de un negocio en Orange Hill. “Tengo una hija que me mantiene informada acerca de todo lo que pasa en Estados Unidos. Rezo por que (Kamala) gane” la vicepresidencia.