Todo sobre las primarias en Florida, Nueva York y Oklahoma

WASHINGTON DC — Las elecciones primarias del martes presentan a dos importantes demócratas de Florida compitiendo por la oportunidad de enfrentarse al gobernador republicano Ron DeSantis, una estrella conservadora en ascenso mencionada con frecuencia como una de las principales alternativas a Donald Trump en la contienda presidencial republicana de 2024.

En Nueva York, la redistribución de distritos ha dejado a dos colegas demócratas de la Cámara de Representantes de toda la vida compitiendo por el mismo escaño, mientras que el jefe del brazo de campaña del partido en la cámara se postula en un nuevo territorio y enfrenta un desafío de la izquierda.

Los republicanos de Oklahoma elegirán entre dos leales a Trump que compiten en una segunda vuelta para ser el candidato de su partido para terminar el mandato del senador republicano retirado Jim Inhofe. El hombre de 87 años dejará el cargo a fin de año, con más de cuatro años restantes en su mandato.

Qué ver:

FLORIDA

Alguna vez el estado indeciso más grande de la nación, Florida ha tenido una tendencia más republicana en los últimos años. Trump lo ganó dos veces, y el dominio republicano de la Legislatura le ha dado a DeSantis una plataforma nacional para llevar a cabo una política descarada de guerra cultural que ha deleitado a los grandes donantes republicanos y ha provocado especulaciones de que se postulará para presidente.

La comisionada estatal de Agricultura, Nikki Fried, y el representante estadounidense Charlie Crist, quien alguna vez fue gobernador como republicano, compiten por la nominación demócrata para competir contra DeSantis en noviembre. Fried, el único demócrata electo en todo el estado, ha tratado de retratar a Crist como demócrata solo de nombre. Ella destacó la anterior postura antiaborto de Crist y su nombramiento de jueces conservadores de la Corte Suprema estatal. Crist ha desestimado las críticas de Fried como un último esfuerzo para contrarrestar su fuerte recaudación de fondos y respaldos de alto perfil.

En la contienda por el Senado de EEUU, se espera que las primarias del martes consoliden un enfrentamiento en las elecciones generales entre el actual republicano Marco Rubio y la congresista demócrata Val Demings, quien renuncia a su escaño en Orlando.

Mientras tanto, las primarias muy disputadas se derivan de la salida de cuatro miembros de la Cámara, la adquisición de un nuevo distrito del Congreso gracias a la creciente población de Florida y nuevos mapas elaborados por la oficina de DeSantis que podrían impulsar aún más a los republicanos.

Uno de los miembros más controvertidos de la Cámara, el representante republicano Matt Gaetz, enfrenta un fuerte desafío en las primarias de Mark Lombardo, un ex marine y ex ejecutivo de FedEx que ha publicado una serie de anuncios que atacan a Gaetz por estar bajo investigación federal en un caso de tráfico sexual. . Gaetz no ha sido acusado y niega haber actuado mal.

Rebekah Jones, una exempleada del Departamento de Salud que se postuló para la nominación demócrata para el escaño de Gaetz, recibió atención nacional después de que cuestionó el tablero de control de COVID-19 del estado y afirmó que Florida no estaba informando números precisos, una acusación que el informe de un inspector general dijo que era infundado. Jones se enfrenta a Peggy Schiller, una activista local del Partido Demócrata.

NUEVA YORK

Nueva York está celebrando su segunda ronda de elecciones primarias después de votar en junio para contiendas estatales. El martes cubrirá los 26 escaños de la Cámara de Representantes de EE. UU. del estado, una fecha retrasada después de que un juez ordenó volver a dibujar los mapas políticos.

Los nuevos distritos electorales han causado consternación demócrata, especialmente un nuevo escaño en el área de Manhattan que ha convertido a dos titulares en rivales. La representante Carolyn Maloney, quien ha representado al Upper East Side de la ciudad de Nueva York durante tres décadas, se enfrenta al representante Jerry Nadler, quien ha representado al Upper West Side durante el mismo tiempo.

Maloney, de 76 años, y Nadler, de 75, presiden comités poderosos. En la misma primaria está Suraj Patel, un abogado de 38 años que dice que es hora de una nueva generación de líderes.

Nadler ha sido respaldado por The New York Times y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer. Pero la participación podría ser baja ya que muchos residentes del distrito se han ido de vacaciones de verano, especialmente los votantes adinerados que tienen segundas residencias en otros lugares, lo que dificulta predecir el ganador.

La participación impredecible también podría decidir una primaria en un distrito ultraliberal en el sur de Manhattan y Brooklyn. Compitiendo allí está la representante progresista Mondaire Jones, quien representa un escaño de Hudson Valley pero se está postulando más al sur para evitar otro desafío de titular a titular.

Otros candidatos para el puesto incluyen a la asambleísta Yuh-Line Niou, la concejal de la ciudad de Nueva York Carlina Rivera y la exrepresentante Elizabeth Holtzman. También se postula Daniel Goldman, el exfiscal federal que se desempeñó como abogado de los demócratas de la Cámara en la primera investigación de juicio político de Trump.

El representante Sean Patrick Maloney, quien encabeza la organización de la campaña demócrata de la Cámara, se postula en un nuevo distrito suburbano al norte de la ciudad de Nueva York. Cambió de distrito sin consultar a Jones, quien actualmente representa a la mayor parte del área. La medida irritó a la izquierda y llevó a la senadora estatal Alessandra Biaggi a desafiarlo por el escaño.

Se está desarrollando una carrera primaria republicana importante cerca de Buffalo, donde el representante republicano Chris Jacobs optó por no buscar la reelección después de enfrentar una reacción violenta por expresar su apoyo a las medidas de seguridad de armas luego de un tiroteo masivo racista en su distrito en mayo pasado. El presidente del Partido Republicano de Nueva York, Nick Langworthy, y el empresario Carl Paladino se postulan para reemplazarlo.

Paladino es un ex candidato a gobernador con una larga historia de comentarios ofensivos, incluida su sugerencia de que Adolf Hitler era "el tipo de líder que necesitamos hoy" debido a su capacidad para reunir multitudes. Más recientemente, dijo en una entrevista radial que el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, “debería ser ejecutado” por autorizar un registro en la casa de Trump. Dijo más tarde en el programa que estaba bromeando.

OKLAHOMA

Dos partidarios de Trump compiten en la segunda vuelta de las primarias republicanas por el resto del mandato de Inhofe, que vence en enero de 2027.

El representante Markwayne Mullin, propietario de una empresa de plomería que ganó su escaño en la Cámara de Representantes del este de Oklahoma en 2012, terminó en la cima de un campo republicano de 13 candidatos en junio, pero no alcanzó el umbral del 50% que necesitaba para hacerse con las primarias. Trump lo respaldó, pero solo después de terminar primero en las primarias.

Mullin se enfrenta al ex presidente de la Cámara de Representantes de Oklahoma, T.W. Shannon, un ejecutivo bancario que se postuló sin éxito para un escaño abierto en el Senado de EEUU en 2014. El ganador será ampliamente favorecido en noviembre frente a la exrepresentante demócrata Kendra Horn.

En un estado donde casi el 10% de la población se identifica como indígena estadounidense, tanto Mullin como Shannon son miembros de tribus nativas americanas. Mullin es ciudadano cherokee y Shannon, que también es afroamericana, es ciudadana de la nación Chickasaw.

En la otra contienda por el Senado de Oklahoma, Jason Bollinger, abogado de la ciudad de Oklahoma, y ​​Madison Horn, experta en seguridad cibernética, compiten en la segunda vuelta de las primarias demócratas para enfrentarse al actual senador republicano James Lankford en noviembre. Lankford será el gran favorito en noviembre.

La candidatura al Senado de Mullin dejó un escaño abierto en la Cámara que atrajo a 14 aspirantes republicanos. El exsenador estatal Josh Brecheen y el actual legislador estatal Avery Frix avanzaron a una segunda vuelta.