Trump realinea todo el mapa político. Los demócratas no tienen “un camino fácil”

El presidente electo Donald Trump sorprendió a todos cuando decidió realizar un mitin de campaña en el Bronx a fines de mayo.

El distrito de la ciudad de Nueva York ha sido uno de los condados con mayor inclinación demócrata del país durante años. Trump ganó solo el 15% de los votos allí en 2020 y el 9% en 2016. Los demócratas lo vieron como un truco publicitario en medio de su juicio penal en Manhattan. Algunos sugirieron que la multitud estaba compuesta por partidarios lejos de los límites del distrito.

Al final, el mitin se destacó no por nada de lo que Trump dijo o hizo, sino por quién se presentó. Fue uno de los mítines más diversos de toda su carrera política. Y cuando los resultados del martes empezaron a llegar, quedó claro que Trump tenía algo más importante en mente, no solo en el Bronx sino en todo el país. Su coalición había cambiado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Los resultados hasta ahora muestran que Trump ganó más del 27% de los votos en el Bronx, lo que redujo significativamente su margen de derrota allí. Fue el mejor resultado para un candidato presidencial republicano en el distrito en 40 años.

En mayo, uno de los funcionarios demócratas que expresó dudas sobre quién exactamente se presentó al mitin de Trump fue el representante Ritchie Torres, demócrata por Nueva York, que representa el distrito donde tuvo lugar el mitin. Esas dudas se disiparon el martes.

“Desprecio a Donald Trump”, dijo Torres. “Siento que es una amenaza para las normas de la democracia liberal, pero es un político brillante. Tiene intuiciones brillantes y sabía que estaba haciendo avances en las comunidades de color”.

Los mensajes agradecen el trabajo que realizó al liderar la candidatura demócrata a la Casa Blanca.

Torres dijo que sería inimaginable que un demócrata ganara aproximadamente el 30% de los votos en uno de los condados más rurales y republicanos de Estados Unidos, y dijo que los resultados requieren un ajuste de cuentas serio en el Partido Demócrata.

“El mayor avance de Donald Trump no radica en romper el muro azul en Pensilvania, Michigan y Wisconsin”, agregó Torres. “Su mayor avance radica en romper el muro azul en los centros urbanos confiablemente demócratas de Estados Unidos, como el muro azul definitivo del Bronx”.

El cambio más dramático y que atrajo los titulares de las elecciones de 2024 se produjo entre los hombres latinos, que respaldaron al presidente Joe Biden por 23 puntos en 2020 y a Trump por 12 puntos este año, según la encuesta de salida de NBC News. Es una tendencia que apareció en las encuestas previas a las elecciones y fue clara en los resultados de los distritos electorales.

Pero los cambios en las elecciones de 2024 fueron incluso más amplios que eso. Los votantes de la clase trabajadora se inclinaron más por Trump. También lo hicieron las mujeres, los estadounidenses de origen asiático, los votantes de color en general, los votantes jóvenes, los votantes rurales, los independientes y los votantes con ingresos familiares inferiores a 100,000 dólares, según mostró la encuesta de salida. La mayoría de los grupos demográficos que ya eran favorables a Trump lo fueron aún más. La mayoría de los que eran favorables a los demócratas lo fueron menos.

Los únicos lugares donde la vicepresidenta Kamala Harris logró avances reales sobre Trump fueron entre los votantes blancos, educados y ricos.

En resumen, Trump ha sido capaz de diseñar un giro casi generalizado hacia la derecha en el electorado de maneras que no pudo en 2016 o 2020, cuando parecía que diferentes distritos electorales se superaban entre sí en direcciones opuestas. Las tendencias han hecho estallar las narrativas demócratas y republicanas de larga data sobre cómo votan los estadounidenses. Está llevando a los demócratas mucho más allá de Torres a dar la alarma sobre el futuro del partido a medida que el movimiento “Make America Great Again” de Trump creció hasta convertirse en la coalición republicana más diversa en generaciones y le dio a Trump la victoria más decisiva para un candidato presidencial republicano en dos décadas.

“Una locura, una auténtica locura”, dijo un agente republicano que se describió a sí mismo como “conmocionado” por los resultados del martes sobre sus mejoras con los electorados demócratas y republicanos. Al igual que otros entrevistados para este artículo, el agente solo habló de forma anónima para ofrecer un análisis sincero de la estrategia del partido. “Fueron todos”.

Una elección “anti-establishment”

Ahora, la gente de ambos lados de la lucha está tratando de determinar exactamente qué causó estos cambios, y hay algunas explicaciones.

En primer lugar, está la ira por el aumento de los precios y la sensación de que los demócratas no hicieron lo suficiente para frenarlos, incluso cuando la inflación se ha desacelerado. En segundo lugar, está la ira por el aumento de la inmigración indocumentada que el gobierno de Biden solo comenzó a combatir años después de su presidencia, después de que las opiniones se habían endurecido. Y los demócratas sintieron que hubo un impacto claro de la incesante campaña publicitaria de Trump dirigida a Harris por los comentarios que hizo en 2019 sobre favorecer la financiación de los contribuyentes para proporcionar atención de transición de género a los reclusos de las cárceles.

La representante Nancy Mace, republicana por Carolina del Sur, consideró que los avances de Trump entre las mujeres (además de los votantes independientes y minoritarios) fueron particularmente notables, dada la atención que los demócratas pusieron en el derecho al aborto en las primeras elecciones presidenciales después del fallo Dobbs de la Corte Suprema en 2022.

“Sí, el aborto estaba en la boleta electoral”, dijo Mace. “Pero también lo estaba la economía familiar, la gasolina y la inmigración”.

Además, Trump claramente se benefició en las últimas semanas de ser visto como el agente de cambio y la figura anti-establishment, una sensación que fue impulsada por su campaña con el ex candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr.; la ex representante Tulsi Gabbard, que representó a Hawaii como demócrata pero ahora es republicana; y Elon Musk, el hombre más rico del mundo.

“No les gustan los partidos tradicionales”, dijo Mace sobre estos votantes. “La gente odia a ambos lados, francamente. Y lo que Trump trae a la mesa es que es visto como un hombre del pueblo”.

“El tipo acaba de ganar el voto popular, algo que nadie predijo este año”, agregó. “Y es este tema anti-establishment el que lo ha aprovechado, algo que nadie ha hecho en mucho tiempo”.

El propio Trump comentó sobre estos cambios durante una entrevista con NBC News, diciendo: “Empecé a ver que podría haber un realineamiento porque los demócratas no están en línea con el pensamiento del país”.

Trump también se dedicó a llegar a las minorías y a los votantes jóvenes, en particular sus esfuerzos por hacer campaña en podcasts populares (y no explícitamente políticos) en un esfuerzo por llegar a los hombres jóvenes, un grupo demográfico que se ha inclinado por los demócratas en los últimos años. La encuesta de salida de NBC News mostró que Harris ganó a los votantes menores de 30 años por 11 puntos este otoño después de que Biden los ganara por 17 puntos en 2020.

Diversos países de la región anticipan cambios en comercio, seguridad y migración.

“La inflación afectó a todos, independientemente de su edad, color de piel o lugar donde vivan”, dijo a NBC News Mike Berg, un alto funcionario del Comité Senatorial Republicano Nacional. “La estrategia de Trump de participar en podcasts apolíticos para llegar a los votantes de baja propensión también fue un golpe de genialidad”.

Tim Murtaugh, un alto asesor de campaña de Trump, dijo que el momento en que se dio cuenta de que el presidente electo iba a tener un gran cambio a su favor entre los votantes que no se esperaba que estuvieran en la coalición republicana fue cuando los Teamsters se negaron a respaldar en la campaña, rompiendo décadas de precedentes. Eso ocurrió después de que Biden tomara medidas para apuntalar las pensiones del sindicato.

Murtaugh señaló que los Teamsters no solo se negaron a respaldar, sino que también publicaron encuestas en estados clave, incluida Pensilvania, que mostraban que Trump estaba ganando a un gran número de sus miembros.

“Para mí, esto fue una señal enorme y clara de que Donald Trump estaba rehaciendo el partido en algo que prioriza las preocupaciones de los trabajadores”, dijo. “Es la forma en que comenzó MAGA en 2015, destacando nuestros desequilibrios comerciales y la consiguiente destrucción de empleos que los acompañó. Tiene empatía por las situaciones y frustraciones de la gente, y su sensación de que el gobierno y las élites no se preocupan por ellos”.

La encuesta de salida de NBC News mostró que Trump ganó a los votantes en hogares con ingresos inferiores a $100,000 por 4 puntos, después de que Biden ganó ese grupo demográfico por 17 puntos en 2020. Los votantes que nunca asistieron a la universidad favorecieron a Trump por 28 puntos en la encuesta de salida después de respaldarlo por 8 puntos en 2020.

"No tenemos un camino fácil aquí"

Para un asistente de política demócrata, la mayor preocupación era el movimiento entre los votantes más jóvenes. Los sentimientos sobre la masculinidad estaban llevando a segmentos de la Generación Z a romper con la tendencia de larga data de los votantes más jóvenes a ser más liberales, dijo esta persona.

"Estos niños son como, 'Trump es genial. Él es el hombre, es genial. Es genial. “Está bien, hermano. Él está bien”, dijo el demócrata. “Todo el mundo dice: ‘Vaya, vaya, a los latinos y afroamericanos les gustan los republicanos ahora’. No, los hombres querían un hombre. Los hombres querían un hombre entre hombres”.

“No tenemos un camino fácil aquí”, continuó esta persona. “Necesitamos convencer a la gente de que somos los adultos en la sala, que nos preocupamos por la economía, que nos preocupamos por su bolsillo, que somos tipos geniales, que no somos comunistas, que no estamos sexualizando a sus hijos, que no vamos a prohibir Zyn”.

Los demócratas reconocieron que Harris se enfrentaba a un entorno difícil y que solo tenía poco más de 100 días para presentar su caso al país. También señalaron que sus pérdidas fueron mucho menos sustanciales en los estados en disputa donde invirtió tiempo y recursos que en lugares como Nueva York, Nueva Jersey e Illinois, donde la campaña no estaba enviando mensajes a los votantes.

Pero también había una sensación entre los demócratas de que tener un candidato y una campaña estrictamente controlados, como lo han hecho en una serie de elecciones presidenciales recientes, podría no ser tan beneficioso como creen los miembros veteranos del partido.

“La gente anhela… que alguien les diga la maldita verdad”, dijo un demócrata de Pensilvania. “Independientemente de si sabemos o no que Trump no está diciendo la verdad, la gente cree que sí. Y lo que pasó [el martes] fue un bate de béisbol Louisville Slugger que se le metió en la cabeza al Partido Demócrata por no decirle la verdad a la gente. Y la verdad es que algunas de sus vidas apestan. Reconozcanlo. Nadie tiene la solución perfecta para arreglarlo, pero reconozcanlo”.

Esta persona tenía una dura advertencia para los demócratas sobre los votantes que se alejaron del partido en este ciclo, particularmente los votantes más jóvenes.

“Un ciclo, está bien. Dos ciclos, si votan de esa manera, estás empezando a tambalearte al borde, y si una persona vota por un partido tres ciclos seguidos, nunca los recuperarás”, dijo esta persona. “Así que será mejor que mañana vayan y escuchen a esta gente, o los van a perder, y será generacional”.

Las encuestas estatales y nacionales anticiparon estos cambios: en un manual preelectoral, el progresista Partido de las Familias Trabajadoras encontró que muchos votantes moderados de la clase trabajadora que se encuentran en la línea divisoria entre los dos partidos encajan en un grupo demográfico al que denominaron los “tradicionalistas anti-woke”, que en gran medida coinciden con los demócratas en política económica y con los republicanos en normas sociales.

Un estratega progresista dijo que si bien Harris tenía un buen mensaje sobre la lucha contra la especulación de precios y hacer que la vivienda sea más asequible, la vicepresidenta no dejó en claro que los votantes tenían razón en estar molestos con sus condiciones económicas.

“Tenían buenas soluciones que creo que habrían encajado bien”, dijo esta persona. “No se puede decirle a la gente que algo que sienten no está bien. Y creo que ahí es donde se equivocaron”.

De vuelta en el Bronx, un condado abrumadoramente negro y latino, Torres dijo que muchos estadounidenses sentían que el país iba en la dirección equivocada, estaban preocupados por el aumento de los precios y estaban frustrados por "una ola de migración sin precedentes", particularmente en lugares como Nueva York, que tensó la economía local.