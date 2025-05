Juicio de resentencia de los hermanos Menéndez iniciará la próxima semana

Lo que debes saber Un juez escuchó argumentos el viernes sobre dos asuntos antes de que pueda seguir adelante la nueva sentencia para los hermanos Menéndez.

Un tema ante el juez Michael Jesic es una moción de recusación contra el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles presentada por el abogado de los hermanos Menéndez.

Un abogado de los hermanos retiró la moción al comienzo de la audiencia del viernes.

La audiencia del viernes concluyó con una fecha de resentencia fijada para el 13 y 14 de mayo.

Un segundo obstáculo es la admisibilidad de una Evaluación Integral de Riesgos ordenada por el gobernador Gavin Newsom.

Lyle y Erik Menéndez buscan que se reduzcan sus sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato a tiros de sus padres en 1989 en su mansión de Beverly Hills.

El abogado de Erik y Lyle Menéndez retiró una moción de recusación presentada el mes pasado para eliminar a toda la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles del caso de los hermanos.

La moción del abogado Mark Geragos fue puesta a consideración de una audiencia judicial en Van Nuys. La audiencia fue convocada para que un juez pudiera escuchar los argumentos de los abogados defensores para expulsar a toda la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles del asunto de la nueva sentencia de los hermanos.

Cuando Geragos llegó el viernes, tuvo una respuesta críptica a una pregunta sobre si cree que Hochman será retirado del caso.

"Bueno, ya no estoy tan seguro de querer eso", dijo Geragos. "Sólo hay que esperar y ver."

No se han dado a conocer los detalles sobre el motivo por el cual se retiró la moción de recusación.

Los abogados de los hermanos, que buscan potencialmente reducir sus sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional por los asesinatos a escopeta de sus padres en 1989 en su mansión de Beverly Hills, acusaron al fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, y a sus fiscales adjuntos de tener parcialidad.

Geragos había afirmado anteriormente que “sin recusación, un conflicto de intereses haría probable que los acusados ​​no recibieran ni una audiencia justa ni un trato justo a través de todos los procedimientos relacionados” en una presentación judicial.

Hochman no hizo comentarios cuando llegó el viernes por la mañana al tribunal.

La fiscalía del distrito dijo en respuesta a la presentación que “no hay absolutamente ninguna evidencia o explicación articulable de ningún sesgo inadmisible, y mucho menos de un conflicto de intereses”.

El fiscal general de California, Rob Bonta, rechazó esta semana la solicitud de la defensa de retirar a Hochman y su oficina del caso, diciendo que los abogados de los hermanos Menéndez no presentaron evidencia que cumpliera con los "estándares estrictos" para una recusación de toda la oficina del fiscal de distrito.

En una declaración publicada el jueves en nombre de una iniciativa liderada por la familia que aboga por la liberación de los hermanos de la prisión, la Coalición Justicia para Erik y Lyle dijo que sabe que el proceso de recusación es "increíblemente estricto y estrecho", y agregó que la moción de recusación de la defensa es "sobre la rendición de cuentas y asegurar que la oficina de Nathan Hochman deje de cruzar líneas éticas y comience a respetar nuestros derechos como víctimas bajo la Ley de Marsy".

Al final de una audiencia el 17 de abril que estuvo repleta de familiares de Menéndez, el juez también dijo que quiere que los abogados discutan el viernes la admisibilidad de un informe de evaluación de riesgos de la junta de libertad condicional del estado que involucra a los hermanos.

Los hermanos Menéndez, quienes afirman que los asesinatos se cometieron después de años de abusos, incluido presunto abuso sexual por parte de su padre, vieron la audiencia del mes pasado a través de Zoom desde la prisión de San Diego donde están encarcelados, pero no hicieron declaraciones.

La moción de recusación presentada por el abogado de los hermanos Menéndez es uno de los dos obstáculos que deben superarse antes de que pueda comenzar la tan esperada audiencia de nueva sentencia. El juez Michael Jesic también considerará la admisibilidad de una Evaluación Integral de Riesgos ordenada por la oficina del gobernador.

La evaluación de riesgos, realizada por expertos en seguridad pública y psicología forense, es un procedimiento típico en casos que involucran a prisioneros que buscan libertad condicional. Los hermanos Menéndez no han sido recomendados para libertad condicional, pero el gobernador Gavin Newsom dijo que la evaluación de riesgos se inició para brindar transparencia y más información antes de cualquier próximo paso.

Mientras tanto, las juntas de libertad condicional del estado realizarán audiencias separadas el 13 de junio para los hermanos y luego enviarán sus informes a Newsom para ayudarlo a decidir si ambos deben recibir clemencia.

