Acusan soldado de EEUU de asesinar a su esposa tras reportarla como desaparecida

Un soldado estadounidense fue acusado de asesinar a su esposa en Anchorage, Alaska, cuatro días después de que denunciara su desaparición a la policía.

Zarrius Hildabrand, de 21 años, ha sido acusado de asesinato en primer y segundo grado, así como de manipulación de pruebas, según consta en los registros judiciales. Se denunció por primera vez la desaparición de Saria Hildabrand el lunes, un día después de que fuera vista por última vez en el complejo de apartamentos de la pareja, según informó entonces la policía de Anchorage.

Saria Hildabrand, también de 21 años, era médica de la Guardia Nacional de Alaska, mientras que su marido trabajaba como tripulante de cañón en el Ejército de EEUU, según la filial de la NBC KTUU. Las solicitudes de comentarios del Ejército y de la Guardia Nacional de Alaska no fueron devueltas inmediatamente a NBC News el domingo.

Los registros judiciales muestran Zarrius Hildebrand fue procesado el viernes, con un documento de acusación inicial presentada en su caso.

El documento no estaba inmediatamente disponible en línea, pero una copia obtenida por KTUU dice que la policía de Anchorage encontró el cuerpo de Saria Hildabrand el jueves mientras la buscaba usando drones.

Zarrius Hildabrand dijo a la policía que él y su esposa habían salido con amigos el 5 de agosto para celebrar su cumpleaños y no habían regresado hasta la madrugada del día siguiente. Dijo que su esposa se fue a trabajar alrededor de las 10 a.m. el 6 de agosto y que fue a buscarla después de que ella todavía no había regresado a casa unas 12 horas más tarde, informó KTUU.

Según los documentos judiciales, los compañeros de trabajo de Saria Hildabrand informaron a la policía de que habían recibido mensajes de texto de ella a las 10:45 de la mañana del 6 de agosto en los que decía que iba a faltar al trabajo. Ese mismo día, Zarrius Hildabrand compró un cubo de basura de 96 galones, un juego de sábanas nuevas, agua oxigenada y una botella de spray vacía.

En los registros judiciales no figura ningún abogado para Zarrius Hildabrand, que permanece detenido en el Complejo Correccional de Anchorage desde el domingo.

Meredith Barney, la madre de Saria Hildabrand, dijo a los periodistas tras la comparecencia del viernes que su hija era "la niña más increíble y preciosa de la historia".

Dijo que empezó a tener sus sospechas sobre Zarrius Hildabrand "desde el segundo en que me llamó desde su propio móvil".

"Ella nunca dejaría de tener su teléfono", dijo Barney.

Barney dijo que no tenía conocimiento de nada anormal entre la pareja fuera de los problemas normales de los "recién casados". La pareja se conoció durante el entrenamiento básico hace aproximadamente un año y Saria se trasladó de Utah a Alaska unos meses después, dijo Barney.

"Llegó a Anchorage en enero o febrero", dijo Barney. "Se trasladó aquí, primero para estar con él, pero también porque quería entrar en la parte médica de la Guardia Nacional y es mucho más rápido hacerlo aquí que en Utah".

Trabajar en el campo de la medicina siempre fue una pasión para Saria y Barney dijo que estaba emocionada y orgullosa de su hija por emprender una nueva aventura. Barney dijo que quiere la justicia que su hija se merece.

"Ella siempre ha estado buscando el futuro, y feliz, y realmente, como, amada", dijo Barney. "Quería a todo el mundo. Todo el mundo la quería".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Doha Madani para nuestra cadena hermana NBCNews.com. Para más de NBC News entra aquí.