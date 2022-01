Aerolíneas internacionales cancelan vuelos a EEUU ante el estreno de la red 5G

NUEVA YORK - Decenas de vuelos con destino a Estados Unidos fueron cancelados o modificados este miércoles en todo el mundo para evitar posibles problemas con la nueva red móvil 5G que estrenaron los gigantes estadounidenses de las telecomunicaciones Verizon y AT&T.

A pesar de que las dos empresas accedieron el martes a última hora a retrasar el encendido de torres cercanas a algunos aeropuertos, el tráfico aéreo se vio penalizado por el temor de las aerolíneas a que ciertos instrumentos que usan para la navegación se vieran afectados por las nuevas frecuencias utilizadas por las operadoras.

Emirates, Air India, Lufthansa, British Airways o Japan Airlines, entre otras, anunciaron cancelaciones o cambios de vuelos con destino a Estados Unidos por este motivo.

Algunas de ellas ya habían decidido las modificaciones antes de que el martes Verizon y AT&T, presionadas por las autoridades estadounidenses, aceptaran posponer la entrada en servicio de algunas de sus torres.

El acuerdo llegó después de que el sector aéreo advirtiera que la entrada en funcionamiento del 5G podría tener consecuencias "catastróficas" en sus operaciones.

Según las compañías aéreas, las nuevas bandas de frecuencia de 3.7 a 3.8 gigahercios (GHz), el llamado espectro de banda C, que brindará a las redes un mayor alcance geográfico y señales más rápidas, pueden provocar que muchos sistemas de seguridad de los aviones se vuelvan "inutilizables".

En concreto, a las aerolíneas y los fabricantes de aviones como Airbus y Boeing les preocupa que las nuevas señales 5G puedan interferir en los radioaltímetros de los aviones, que miden la distancia entre la aeronave y el suelo, así como los sistemas de datos que ayudan a los aviones a aterrizar.

UN EPISODIO "NEGLIGENTE" E "IRRESPONSABLE"

En una entrevista con CNN, el presidente de Emirates, Tim Clark, calificó la situación como uno de los episodios más "negligentes y absolutamente irresponsables" que ha visto en su carrera en el mundo de la aviación.

Clark aseguró que su compañía no tuvo conocimiento de algunos de los posibles problemas hasta este mismo martes.

"No sabíamos que la potencia de las antenas en Estados Unidos se había doblado en comparación con lo que hay en otros sitios. No sabíamos que las propias antenas se habían colocado en posición vertical en lugar de con una ligera inclinación", dijo el ejecutivo, que apuntó que esa combinación compromete no sólo los radioaltímetros sino los sistemas de control de vuelo conocidos como "fly-by-wire".

Según explicó, teniendo en cuenta esas informaciones, Emirates decidió a última hora del martes suspender servicios a los aeropuertos en cuestión hasta tener más claridad.

UNA TECNOLOGÍA CLAVE

Aunque el despliegue de redes 5G parecidas se ha hecho ya en otros países sin ningún problema, en Estados Unidos la cuestión ha desencadenado un fuerte choque entre las aerolíneas y las compañías de telecomunicaciones, que habían recibido el visto bueno de las autoridades para proceder y que defienden que las nuevas frecuencias no interfieren con los aviones.

"La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y las aerolíneas de nuestro país no han sido capaces de resolver por completo cómo navegar el 5G alrededor de los aeropuertos, a pesar de que es seguro y plenamente operativo en más de 40 países", señaló Verizon, el líder en telefonía celular de Estados Unidos.

Tanto esta compañía como su rival AT&T han gastado miles de millones de dólares para adquirir licencias y desplegar esta nueva tecnología, que ofrece velocidades de transferencia de datos mucho más rápidas que las usadas hasta ahora.

"Los estadounidenses han estado clamando por el 5G y mañana vamos a cumplir", dijo este martes Verizon en un comunicado confirmando la puesta en marcha del servicio.

Verizon espera que 90 millones de personas tengan acceso a su red 5G este mes en grandes ciudades del país, mientras que AT&T prevé dar cobertura a hasta 75 millones de usuarios para final de año.

Las acciones de las dos operadoras abrieron el miércoles a la baja en Wall Street, pero no tardaron en recuperarse y a media mañana registraban ligeras subidas.