Acusan a un padre de matar a su esposa, a sus suegros y a su hijo de 6 años

Un padre de familia fue arrestado el miércoles en la noche, como sospechoso de asesinar a tiros a su esposa, a su hijo, de 6 años, y a sus suegros, en una vivienda en Alameda, California.

El sospechoso fue identificado como Shane Parrish Killian, de 54 años, quien enfrenta múltiples cargos de homicidio.

La policía dijo que se recibió una llamada de emergencia alrededor de las 9:00 p.m., en la que una persona reportaba que su vecino había sido víctima de un disparo en la cuadra 400 de Kitty Hawk Road.

Nishant Joshi, jefe de policía, informó que los oficiales llegaron al lugar y encontraron a la víctima, quien era el suegro de Killian, herido de bala.

El hombre presuntamente habló con los oficiales antes de morir, dijo Joshi.

Mientras se encontraban en la escena, los agentes acudieron al inmueble, donde vieron a Killian en la puerta. El hombre fue arrestado.

La policía informó que al ingresar a la vivienda halló a dos mujeres y al pequeño, de 6 años, sin vida. Adicionalmente, los oficiales hallaron a un niño de un año herido. El pequeño fue trasladado al hospital en estado crítico.

"Esto es un trágico y triste evento, esta es la acción de un cobarde", aseveró Joshi.

Las autoridades indicaron que en la escena se hallaron múltiples armas.

Joshi dijo que agentes investigan el motivo y las circunstancias del tiroteo.

FAMILIARES IDENTIFICAN A LAS VÍCTIMAS

Familiares que llegaron a la escena identificaron a tres de las víctimas como Natalie Killian, procedente de El Salvador, y a sus hijos William, de 6 años, y Wesley, de 1. Este último es el menor que sobrevivió.

Según vecinos, la familia se había mudado al vecindario hace seis meses.

Una vecina, madre de dos niños con edades similares a las de las víctimas, aseguró que se habían hecho cercanos.

"No entiendo cómo yo dejaba jugar a mis hijos en esa casa, no sé cómo voy a explicarle a mi hijo de tres años que su compañero de juegos ya no regresará", dijo Dianne entre lágrimas.