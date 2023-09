Tragedia en Illinois: qué se sabe del asesinato de una pareja boricua, sus 2 hijos y los 3 perros

ROMEOVILLE - Dos adultos y dos niños fueron encontrados sin vida en una casa en el suburbio de Romeoville, durante el fin de semana, y la policía ahora dice que no cree que el asesinato haya sido un acto aleatorio.

Según una actualización de la policía el martes, las autoridades determinaron que las muertes a tiros "no fueron un acto aleatorio" y que no había ninguna amenaza activa para el público que hubiera requerido una orden de "refugio en el lugar".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Las autoridades han pasado las últimas 36 horas recopilando evidencia física en el lugar, y la policía dice que ha obtenido imágenes de vigilancia de numerosas fuentes que, según dicen, les están ayudando en la investigación.

El subjefe de policía de Romeoville, Chris Burne, indicó que el Grupo de Trabajo contra Crímenes Mayores del Condado Will está ayudando a revisar esa evidencia y que el departamento está buscando más imágenes y testimonios de testigos oculares para ayudarlos a reconstruir lo que sucedió.

Cualquier persona que tenga información sobre el caso debe llamar a la policía al 815-886-7219.

"No descansaremos hasta que los responsables de esta tragedia sean llevados ante la justicia," reiteró Burne.

El alcalde de Romeoville, John Noak, dijo que se pondrá personal de Servicios Sociales a disposición de los residentes que necesiten asistencia tras el horrible ataque.

Aquí hay un desglose de todo lo que sabemos hasta ahora:

¿QUÉ PASÓ Y CUÁNDO?

Si bien se desconoce cuándo ocurrió el tiroteo, la policía fue llamada por primera vez a la casa en la cuadra 500 de Concord Avenue alrededor de las 8:43 p.m. el domingo sobre una revisión de bienestar.

Burne dijo que uno de los miembros de la familia no se presentó a trabajar a las 6 a.m. del domingo por la mañana. Además, esa persona no respondió a las llamadas telefónicas durante todo el día, lo que generó preocupación en los familiares.

Al llegar a la casa, los agentes encontraron a cuatro personas fallecidas con heridas de bala.

Según las autoridades, se cree que el tiroteo ocurrió entre las 9 p.m. del sábado y las 5 a.m. del domingo.

¿QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS?

Las dos víctimas adultas fueron identificadas por las autoridades como Alberto Rolón y Zoraida Bartolomei, según la policía de Romeoville.

Los niños, de 7 y 9 años, aún no han sido identificados, pero ambos eran estudiantes de la escuela primaria Robert C. Hill, según un comunicado del Distrito Escolar 365U de la Unidad Comunitaria de Valley View.

A raíz de la muerte de los estudiantes, el distrito inició su plan de crisis, que incorporará un Equipo de Intervención en Crisis compuesto por profesionales capacitados, incluidos consejeros, trabajadores sociales y psicólogos, para ayudar a los estudiantes que necesitan apoyo.

Familiares de las víctimas dijeron a medios locales que eran de origen puertorriqueño.

¿SABE LA POLICÍA QUIÉN ES EL RESPONSABLE?

La policía no ha declarado si los investigadores saben quién es el atacante, pero dijo que estaban investigando el incidente como un asesinato.

"No creemos que el delincuente esté entre las víctimas en este momento," dijo Burne en una conferencia de prensa el lunes. El subjefe dijo que el departamento "no estaba buscando activamente" sospechosos hasta el lunes por la mañana y que las autoridades no estaban pidiendo a los residentes que se refugiaran en el lugar.

"No hay ninguna amenaza continua debido al tiempo transcurrido, más de 18 horas desde que nos contactaron", explicó.

¿CUÁL FUE EL MOTIVO?

Hasta el momento, se desconoce el posible motivo.

La policía dijo el lunes por la mañana que la investigación aún estaba en sus primeras etapas y no se esperaban actualizaciones adicionales a lo largo del día "debido a la sensibilidad del caso y para mantener la integridad de la investigación".

Cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo debe comunicarse con el Departamento de Policía de Romeoville al 815-886-7219.