A 60 años del asesinato de JFK: ¿qué ha pasado con el legado del expresidente y de los Kennedy?

NUEVA YORK — Patrick Kennedy, hijo del senador Ted Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy, recuerda ser un joven legislador estatal en Rhode Island hace unos 30 años y haber escuchado palabras alentadoras del líder de la oposición en ese momento.

"Sólo quiero que sepas que no importa lo que hagas, nada va a quitar la memoria y el aprecio de todos por lo que tu familia ha hecho por este país", le dijo el republicano David Dumas.

"Quiso decir: 'No te preocupes por si eres un buen representante de tu familia o no'", dijo Patrick Kennedy, ahora excongresista, en una entrevista reciente por Zoom.

Kennedy habló poco antes del 60 aniversario del asesinato del expresidente Kennedy, un evento nacional que antecede a la mayoría de las vidas estadounidenses pero que sigue siendo un punto de inflexión en la historia del país, como una fuente de teorías de conspiración modernas, como un debate sobre lo que JFK podría haber logrado, como piedra angular emocional de la historia de los Kennedy.

El aniversario llega en un momento inusual para los Kennedy. Es un momento en el que la misión de la familia de defender un legado de servicio público y altos ideales compite por la atención con la candidatura presidencial de Robert F. Kennedy Jr., cuya lucha antivacunas y comentarios incendiarios sobre varios temas, desde el Holocausto hasta la pandemia, han conducido a una rara ruptura familiar pública.

La hermana de Robert, Kerry Kennedy, ha citado sus diferencias con él "en muchas cuestiones", mientras que Jack Schlossberg, nieto del expresidente Kennedy, ha calificado la candidatura de Robert como "una vergüenza".

"No habíamos visto que esto sucediera antes en la familia Kennedy", dice el historiador Thurston Clarke, autor de libros sobre el presidente Kennedy y su hermano Robert. "En el pasado", dice Clarke, "eran muy reacios a atacarse entre sí".

EL LEGADO POLÍTICO DE LOS KENNEDY

La prominencia actual de Robert Kennedy Jr. (lo que Patrick espera que sea una nota a pie de página de una narrativa más amplia) no se destaca simplemente por lo que dice y cómo se aparta de la historia familiar. Se destaca porque es el raro Kennedy hoy en día involucrado en la política electoral nacional.

Durante generaciones, la dinastía Kennedy estuvo al mismo nivel que los Adams, los Roosevelt y los Bush. Su paso por cargos públicos se remonta a la década de 1890, con el representante (y futuro alcalde de Boston) John Francis “Honey Fitz” Fitzgerald, abuelo de JFK, y creció a lo largo de la primera mitad del siglo XX.

Durante la presidencia de JFK (1960-63), gobernar era decididamente un asunto de familia. Robert Kennedy era el fiscal general y el asesor más cercano del expresidente, su cuñado Sargent Shriver encabezaba el recién formado Cuerpo de Paz y su cuñado Stephen Smith era el jefe de gabinete de la Casa Blanca. El hermano menor, Ted Kennedy, fue elegido para el antiguo escaño del Senado de John F. Kennedy en Massachusetts.

La muerte del expresidente Kennedy y el recuerdo de Jacqueline Kennedy sobre su administración como una edad de oro perdida, “Camelot”, intensificaron los sentimientos hacia la familia y los anhelos por su presencia. Ted Kennedy se convirtió en una venerada voz y legislador liberal, mientras que Shriver fue elegido compañero de fórmula de George McGovern en su fallida campaña presidencial de 1972.

Patrick Kennedy fue un congresista de Rhode Island durante ocho mandatos; Joseph Kennedy II, el hijo de Robert, cumplió seis mandatos como congresista de Massachusetts; y la hermana de Joseph, Kathleen Kennedy Townsend, fue vicegobernadora de Maryland durante dos mandatos.

Arnold Schwarzenegger, casado en ese momento con la sobrina de JFK, María Shriver, fue gobernador de California durante dos mandatos.

Pero la mayoría de los Kennedy se han retirado de la política electoral en el siglo XXI. Ningún Kennedy o pariente político de Kennedy sirve actualmente en el Congreso o como gobernador.

Caroline Kennedy, hija de JFK y única hija sobreviviente, se había mostrado abierta en 2009 a reemplazar a Hillary Clinton en el Senado de Estados Unidos después de que Clinton fuera nombrada secretaria de Estado por el presidente Barack Obama. Pronto dio un paso atrás en medio de señales de que el gobernador de Nueva York, David Paterson, no la elegiría. No lo hizo.

“Teniendo en cuenta lo que les pasó a su padre y a su tío, y teniendo en cuenta el duro camino que tuvo que recorrer Ted Kennedy, ¿quién puede culparlos por encontrar otro camino?”, dice el historiador Sean Wilentz. Afirma que los asesinatos de JFK y Robert Kennedy pueden haber llevado a que haya "demasiada carga para la próxima generación para continuar y completar lo que quedó sin terminar".

Patrick Kennedy, quien abandonó el Congreso en 2011 en medio de luchas contra el abuso de sustancias y el trastorno bipolar, está de acuerdo en que la atmósfera política actual está muy alejada de la década de 1960, cuando líderes como JFK tenían un sentido de "propósito común". Pero él todavía cree en el valor de seguir una carrera política continúa y señala que su esposa, Amy, se postuló para el Congreso en 2020, sin éxito.

"Cuando salimos e hicimos campaña, fue muy inspirador", dice Patrick Kennedy. "Había toneladas de personas de base que fueron muy inspiradoras, ver cuán apasionados estaban por cambiar el mundo".

UN GOBIERNO RECORDADO EN EL ESPÍRITU

El gobierno de Kennedy vive ahora más en espíritu que en recuerdos de primera mano.

Uno de los últimos asistentes destacados de la Casa Blanca, el redactor de discursos Richard Goodwin, murió en 2018. El último de los hermanos supervivientes del expresidente Kennedy, la exembajadora de Estados Unidos en Irlanda, Jean Smith, murió en 2020. La viuda de Robert F. Kennedy, Ethel, tiene más de 90 años y rara vez comenta públicamente.

A partir de 1968, tras el asesinato de Robert Kennedy, Ted Kennedy fue el abanderado y orador elegido de la familia. Pero nadie lo ha sucedido desde su muerte en 2009.

La muerte del hermano de Caroline, John F. Kennedy Jr., en un accidente aéreo en 1999 acabó con la vida del familiar más destacado de su generación, el más discutido como posible candidato presidencial. Caroline Kennedy ha mantenido un perfil bajo como embajadora en Japón durante el gobierno de Obama y como embajadora en Australia durante la administración de Biden.

“Es una responsabilidad tremenda y un yugo enorme alrededor del cuello tratar de cargar con eso”, dice Patrick Kennedy sobre la estatura de su padre. “Y papá realmente lo hizo, realmente se mantuvo firme. Pero le costó un precio personal increíble”.

Cuando se le pregunta si le hubiera gustado asumir el papel de su padre, Kennedy dice que no: "Ese capítulo está cerrado".

En ausencia de un anciano de la familia al viejo estilo, el Kennedy del que más se habla es RFK Jr., quien ha atraído a un mayor número de seguidores que la mayoría de los candidatos independientes. El historiador Julian E. Zelizer, autor de numerosos trabajos sobre política contemporánea, ve a JFK y a su hermano Robert como “figuras unificadoras”, mientras que Robert Jr. es un símbolo de “división, desconfianza y una especie de escepticismo sobre la cultura pública”.

Patrick Kennedy, quien por lo demás se negó a hablar extensamente sobre su primo, calificó los comentarios de Zelizer como "una declaración bastante justa". Robert F. Kennedy Jr. no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios, pero emitió una declaración sobre el aniversario y sobre el legado de su tío.

"Durante su mandato, defendió una visión de Estados Unidos como una nación de paz, una visión que fue abandonada después de su muerte", dijo Kennedy, quien prometió "volvernos a poner en el camino hacia la paz".

Otros miembros de la familia siguen activos en diversas causas, aunque de forma menos publicitada que en la época de JFK.

Además de Caroline, varios Kennedy ocupan cargos en el gobierno Biden, incluido Joseph Kennedy III, nieto de Robert Kennedy, enviado especial a Irlanda del Norte; y Victoria Reggie Kennedy, viuda de Ted Kennedy y ahora embajadora en Austria.

Patrick Kennedy es fundador del grupo de defensa de la salud mental Alignment for Progress y señala que el último proyecto de ley promulgado por JFK, la Ley de Salud Mental Comunitaria, es “la base de un movimiento moderno para restaurar un enfoque comunitario para nuestra salud mental”. y crisis de adicciones”.

Timothy Shriver preside la junta de Olimpíadas Especiales, que su madre (y hermana del expresidente Kennedy), Eunice Shriver, ayudó a establecer en los años 1960. Kerry Kennedy, la hija de Robert, es una abogada de derechos humanos que dirige la organización sin fines de lucro RFK Human Rights. La hermana de Kerry, Rory Kennedy, es una documentalista premiada cuyos temas abarcan desde el Mississippi rural y la guerra de Irak hasta una película sobre su madre, Ethel.

"Hay muchas otras formas de servir al público además de postularse para cargos electivos", dice el analista político Larry Sabato. "Nadie podría decir que la familia Kennedy no ha hecho muchas contribuciones a la vida pública, y también sacrificios".

“Puedo literalmente hablar con toda mi familia y no hay nadie que no esté haciendo algo”, dice Patrick Kennedy, quien considera que su nombre todavía tiene una gran influencia en su trabajo actual. “He estado fuera del cargo desde 2011, y puedo conseguir que cualquiera me devuelva la llamada”.