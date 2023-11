Capturan a sospechoso de matar a tres vecinos tras una discusión en Colorado

Autoridades lograron capturar al presunto sospechoso de matar a tiros a tres personas y herir a una mujer adicional durante una pelea por una propiedad en una zona rural de Colorado.

La Oficina del Sheriff del Condado Custer anunció el martes por la tarde que tienen detenido al sospechoso, Hanme K. Clark, de acuerdo con The Associated Press. El hombre fue arrestado por la Policía Estatal de Nuevo México y US Marshals.

Dos hombres y una mujer fueron asesinados a tiros mientras otra mujer estaba siendo tratada en una unidad de traumatología del hospital pero se esperaba que sobreviviera, según la Oficina del Sheriff.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Rob Geers, Beth Wade, y James Daulton. La mujer herida es Patty Daulton.

Las autoridades respondieron a un reporte de disparos cerca de la ciudad de Westcliffe, a unas 80 millas al sur de Colorado Springs, justo antes de la 1 p.m. del lunes.

La oficina del sheriff dijo que el tiroteo tuvo lugar en 173 Rocky Ridge Road, en una zona boscosa en el límite de una propiedad. El sospechoso y los vecinos del área se habían quejado unos de otros en el pasado, dijo el sheriff Smith.

"Hemos estado en la casa de este sospechoso varias veces", dijo a los periodistas, señalando que los agentes se ocupan de disputas sobre límites de propiedad todos los días.

"En realidad, el condado comenzó en 1876, justo después de la Guerra Civil, y las líneas no son tan formales como lo serían en la gran ciudad, por lo que hay muchas cosas que deben aclararse en los tribunales para determinar dónde están los límites de la propiedad", explicó.

Un equipo SWAT llegó 20 minutos después de la llamada inicial.

Los agentes utilizaron imágenes térmicas, visión nocturna y drones durante la búsqueda. A los residentes locales se les dijo que permanecieran adentro de sus hogares mientras las autoridades buscaban al sospechoso. La orden de quedarse en casa se levantó a las 8:13 p.m.