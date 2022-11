El rey de los streams: Bad Bunny es el artista más escuchado por tercer año consecutivo en Spotify

El "Efecto" de Bad Bunny se dejó sentir nuevamente en Spotify luego de que el cantante puertorriqueño fuese coronado como el artista más escuchado a nivel global por tercer año consecutivo.

Con 18,500 millones de reproducciones en los últimos 11 meses, el conejo malo duplicó los "streams" recibidos en 2021.

Asimismo, Un Verano Sin Ti fue el álbum más escuchado en la plataforma de streaming cuyas canciones "Me Porto Bonito" y "Tití Me Preguntó" ocuparon el cuarto y quinto lugar de las canciones con más reproducciones, respectivamente.

El año pasado, los principales Apple Music Awards fueron para tres artistas: Olivia Rodrigo, H.E.R y The Weeknd. Este año, solo hay uno: Bad Bunny.

Para festejar este hito, Spotify anunció un pequeño regalo.

"Ningún otro artista ha logrado la hazaña antes, así que para celebrarlo, convertimos el botón del corazón en Spotify en el ícono de corazón rojo personalizado", haciendo referencia a la portada del álbum.

VARIEDAD DE GÉNEROS MUSICALES LIDERAN LAS LISTAS

Por otro lado, la cantante Taylor Swift ocupó el segundo lugar en lista de los artistas más escuchados globalmente en Spotify seguida por Drake, The Weeknd y BTS.

No obstante, la intérprete de Anti-Hero encabezó la lista de los artistas virales a nivel global.

Otro cantante que marcó la plataforma de streaming fue Harry Styles con su éxito As It Was: la canción más reproducida en todo el mundo este año. Heat Waves de Glass Animals figura como la segunda, seguida de Stay interpretada por Justin Bieber y The Kid LAROI.

Spotify Wrapped es un resumen anual que hace la compañía con el fin de celebrar la conexión entre los fanáticos y cantantes al tiempo que resalta la originalidad de cada usuario.

El reporte, que se hace a nivel mundial y de forma individualizada, cuenta "una historia interactiva" sobre la evolución del gusto de musical de los 456 millones oyentes a lo largo del año y del día mediante la creación de un playlist personalizado.

Accede aquí para ver el tuyo.

Otras aplicaciones como Apple Music también realizan este tipo de resúmenes.