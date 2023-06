Barco se hunde durante viaje de pesca familiar en Alaska; hay 3 muertos y 2 desaparecidos

Una aventura de pesca en Alaska se convirtió en una pesadilla para una familia de ocho cuando el desastre golpeó uno de los dos barcos que alquilaron durante el fin de semana del Día de los Caídos, dejando tres muertos y dos más desaparecidos a pesar de una búsqueda desesperada en cientos de millas cuadradas de océano.

La tragedia destrozó a la familia Tyau: dos hermanas y uno de sus esposos están muertos, mientras que la pareja de la otra y el capitán del barco siguen desaparecidos en el sureste de Alaska cuatro días después de que se encontrara el barco parcialmente sumergido frente a una isla.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Las autoridades suspendieron el lunes una búsqueda de más de 20 horas que cubría 2,100 kilómetros cuadrados (825 millas cuadradas) y no tienen planes de reanudarla.

Los padres de las mujeres, el hermano mayor y la cuñada estaban en el otro barco alquilado como parte de un viaje de tres días a un destino pesquero conocido por el salmón real y los peces de fondo.

A las hermanas y a su cuñada no les gustaba pescar, pero se unieron a las vacaciones para pasar más tiempo con una familia que generalmente se dividía entre Hawái y Los Ángeles.

“Se suponía que sería una simple reunión familiar para ocho de nosotros, ya que no hemos estado juntos en el mismo lugar durante tanto tiempo”, dijo Michael Tyau, el hermano mayor, a The Associated Press el jueves. “Que resulte así es realmente devastador”.

Los hermanos Tyau, Michael, Brandi y Danielle, crecieron pescando en Hawái con sus padres. Michael Tyau dijo que sus hermanas odiaban el frío y la humedad, pero que lo soportarían por sus padres amantes del agua y más tarde por sus parejas.

El socio de Brandi Tyau desde hace mucho tiempo, Robert Solis, un buzo de la Armada convertido en investigador privado que estaba estacionado en Hawái cuando se conocieron hace décadas, era alguien para quien "el océano realmente era su vida", dijo uno de los hermanos de Solis.

Entonces, cuando la madre de los hermanos Tyau sugirió un viaje familiar el año pasado, ganó unas vacaciones de pesca en Sitka Sound.

“Creo que mis hermanas aceptaron de mala gana”, dijo Michael Tyau.

Él y su esposa volaron de Los Ángeles a Alaska el jueves con Brandi Tyau, de 56 años, y Solís, de 61. Se reunieron con sus padres, la hermana Danielle Agcaoili, de 53 años, y su esposo, Maury Agcaoili, de 57 años, todos residentes de Hawái.

Toda la familia se alojó en un albergue propiedad de la empresa de alquiler de barcos Kingfisher Charters en Sitka. La pequeña ciudad portuaria con el telón de fondo de una impresionante montaña volcánica se encuentra en la costa de la isla Baranof, que forma parte de un grupo de islas que se extienden frente a la costa sureste de Alaska.

El área es un "destino de pesca de primer nivel" para los turistas porque las numerosas bahías y pasajes creados por las islas brindan protección contra el viento y las olas en los días en que el mar abierto es demasiado agitado, dice Kingfisher Charters en su sitio web.

Forrest Braden, director ejecutivo de la Organización de Guías del Sudeste de Alaska, dijo que los pescadores a menudo se quedan varios días en viajes a la región.

“Es más un viaje temático de pesca para muchas personas, en lugar de ser una de las diversas actividades que realizan”, dijo.

Los barcos fletados por el clan Tyau, llamados Pockets y Awakin, partieron el viernes en medio de condiciones difíciles. Michael Tyau dijo que sus hermanas y su esposa pasaron el día de viaje mareadas en las cabinas de los dos barcos y se saltaron el viaje del sábado para recuperarse en tierra.

Cuando amaneció el domingo, su último día de vacaciones antes de los vuelos de regreso a casa del lunes, las mujeres se reincorporaron a los botes.

Danielle Agcaoili dijo que "no quería defraudar a nadie", recordó Michael Tyau entre lágrimas.

Los capitanes de los barcos optaron por diferentes lugares de pesca. A bordo de los Pockets, Michael Tyau dijo que "de ninguna manera se sintió en peligro, como si no fuera seguro para nosotros pescar".

Los Pocket regresaron al albergue el domingo por la noche, pero la familia comenzó a preocuparse cuando Brandi Tyau, Danielle Agcaoili, Maury Agcaoili y Solis no respondieron a los mensajes de texto y nunca llegaron a cenar.

El Awakin no había regresado, le dijo la compañía de vuelos chárter a Michael Tyau, y perdieron el contacto por radio con el capitán, Morgan Robidou, de 32 años.

Lo que sucedió a bordo del Awakin el domingo sigue sin estar claro. Los esfuerzos para recuperar la embarcación de aluminio de 30 pies (9 metros) se han visto obstaculizados por el mar embravecido y los fuertes vientos.

Los cuerpos de Brandi Tyau y Danielle Agcaoili fueron encontrados dentro de la cabaña. El cuerpo de Maury Agcaoili fue descubierto cerca del barco. Solís y Robidou aún se consideraban desaparecidos el jueves.

El único sobreviviente estaba en estado grave pero estable el domingo en un hospital de Anchorage, dijeron las autoridades del estado de Alaska.

El bote fue visto por última vez el domingo por la tarde cerca de Sitka, dijeron las autoridades, pero alrededor de las 7 p.m. El domingo fue encontrado parcialmente sumergido frente a Low Island, a unas 10 millas (16 kilómetros) al oeste de Sitka.

Los investigadores de la Guardia Costera están trabajando para determinar la cronología y la causa del incidente. El área estaba experimentando olas de 6 a 11 pies (1.8 a 3.35 metros), dijo un portavoz de la Guardia Costera.

Kingfisher Charters se negó a responder preguntas fuera de un comunicado emitido el miércoles diciendo que la compañía está "devastada por la pérdida de los invitados y el capitán del Awakin" y está cooperando plenamente con una investigación que espera "brinde respuestas a las preguntas sobre cómo ocurrió".

Para la familia Tyau, es demasiado tarde. Las muertes de Brandi Tyau, la reservada hija del medio que fue una influencia tranquilizadora para Solis, y de Danielle Agcaoili, la alegre y despreocupada bebé de la familia a la que a menudo llamaban "Dani", ha sido devastadora.

Brandi Tyau y Solis dejan un hijo juntos, así como los tres hijos de Solis de una relación anterior. Los Agcaoili tienen dos hijos, uno de los cuales acaba de graduarse de la escuela secundaria.

Las vacaciones de la familia estaban destinadas a que disfrutaran de un fin de semana festivo y cerraran la brecha entre sus hogares en Hawái y Los Ángeles.

“No creo que los ocho hayamos estado juntos en más de 10 años”, dijo Michael Tyau.

Ahora solo quedan cuatro.

Un hombre de 30 años se quedó sin techo y sin poder contactar a alguien luego de que su cabaña se incendiara a 20 millas a las afueras de Skwentna, Alaska.