Beto O’Rourke dice que derogará la prohibición del aborto en Texas si es elegido gobernador

El candidato demócrata a la gubernatura Texas, Beto O'Rourke, dice que trabajará para derogar la prohibición del aborto en Texas y ampliar el acceso a la atención de la salud reproductiva si es elegido gobernador este próximo noviembre.

O'Rourke hizo ayer los comentarios al Texas Tribune después de un mitin en Austin, y dijo que espera que la indignación por el final de 50 años de protecciones constitucionales para las mujeres se traduzca en una legislatura más equilibrada después de las elecciones de mitad de período este otoño.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Imagínese las ondas de choque que esto enviará si, por primera vez en 32 años, Texas elige a un demócrata como gobernador, un gobernador que ganó por el derecho de cada mujer a tomar su propia decisión sobre su propio cuerpo, su propio futuro y su propia atención médica”, dijo O'Rourke. “Usted sabe que la Legislatura no solo se dará cuenta, sino que se verá obligada a actuar más en favor de nuestro interés común en lugar de este conjunto de políticas extremas y marginales que han estado siguiendo durante la última década”.

Abbott dijo el viernes en Twitter que la corte estaba en lo correcto al anular Roe vs. Wade y restablecer "los derechos de los estados para proteger a los niños inocentes por nacer".

Según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac realizada a principios de este mes, la ventaja de Abbott sobre O'Rourke se ha reducido de 15 a 5 puntos. Otras cifras de encuestas han sugerido que Abbott y el Partido Republicano probablemente aún cuentan con el apoyo de la mayoría de los texanos.

La encuesta de Quinnipiac encuentra que Abbott obtiene el apoyo del 48% de los votantes registrados, mientras que O'Rourke obtiene el 43%, por debajo de la ventaja de 15 puntos, 52%-37% de Abbott en diciembre. Quinnipiac encuentra que las mujeres y los votantes jóvenes están ayudando a impulsar a O'Rourke, que puede encontrar aún más apoyo después de la decisión de la corte la semana pasada.

La encuesta de Quinnipiac se realizó después de la masacre en Uvalde pero antes del fallo de la Corte Suprema que anuló Roe vs. Wade el viernes.

“Creo que la indignación que ves no solo en Austin, que vi en Bryan-College Station, que vi en Katy, Texas, hoy temprano, no necesariamente un semillero de poder demócrata, es indicativo de cuán generalizada es la ira, la la indignación es la frustración”, dijo O'Rourke a The Texas Tribune. “Conectado a hacer el trabajo para ganar poder político, puede permitirnos mejorar significativamente las cosas para las mujeres y otras personas que están bajo ataque en todo el estado de Texas”.

Si O'Rourke destituye al gobernador titular, será el primer demócrata en ganar un cargo estatal en Texas desde 1994.

La elección de mitad de período es el martes 8 de noviembre. El último día para registrarse para votar en la elección de mitad de período es el martes 11 de octubre.

En varios estados del país se viven protestas desde el pasado viernes cuando la Corte Suprema derogó Roe vs Wade. En el sur de la Florida disímiles ciudades se manifestaron y esperan volver a hacerlo esta semana que inicia.