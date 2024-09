Biden da su último discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas

El presidente Joe Biden se dirigirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas por última vez como comandante en jefe el martes por la mañana en medio de la espiral del conflicto en el Medio Oriente, la guerra en curso de Rusia en Ucrania y las crecientes preocupaciones globales sobre la influencia de China.

Su discurso se produce en el contexto de la carrera presidencial en su tramo final antes del día de las elecciones, sabiendo que su sucesor (la vicepresidenta Kamala Harris o el expresidente Donald Trump) enfrentará los mismos problemas en la Casa Blanca y puede abordarlos de manera muy diferente.

También son las primeras declaraciones de Biden ante la Asamblea General desde el ataque de Hamas a Israel en octubre y el conflicto que siguió en Gaza, que mató a miles de civiles.

Hablará con los líderes de otras naciones mientras las esperanzas de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas se han desvanecido.

Mientras Israel continúa su batalla con Hamas, su conflicto con Hezbollah, respaldado por Irán, también se ha intensificado en los últimos días.

El lunes, Israel lanzó ataques aéreos contra el vecino Líbano, cuyo gobierno dijo que casi 500 personas murieron y más de 1,600 resultaron heridas en el día de conflicto más mortífero del Líbano con Israel desde 2006. Israel también emitió advertencias de evacuación a las personas que viven en su región norte para escapar de la violencia cerca de la frontera.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo a los periodistas la semana pasada que Biden “reafirmará el liderazgo de Estados Unidos en el escenario mundial” en Nueva York y “reunirá acciones globales para abordar los desafíos más apremiantes del mundo”. Incluyen, dijo, el cambio climático, la inteligencia artificial, la epidemia de opioides y las guerras en Gaza, Ucrania y Sudán.

En cuanto a su discurso del martes por la mañana, “el presidente pronunciará un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas exponiendo su visión de cómo el mundo debería unirse para resolver estos grandes problemas y defender principios fundamentales, como la Carta de las Naciones Unidas”, dijo Kirby.

El portavoz del Ejército de Israel, Daniel Hagari, reconoció en una entrevista con el Canal 13 de noticias israelí que erradicar a Hamás de la Franja de Gaza es una misión imposible, y que los islamistas permanecerán en ella si no se alcanza una alternativa a su gobierno. Randy Serrano con el reporte.

Kirby dijo que Biden se reunirá con el secretario general de la ONU, António Guterres, para “hablar sobre cómo la asociación entre Estados Unidos y las Naciones Unidas para promover la paz y salvaguardar los derechos humanos puede perdurar y prosperar”. Kirby dijo que Biden tendrá compromisos con líderes extranjeros el miércoles.

También está previsto que Biden sea anfitrión de una cumbre de una coalición para abordar las amenazas de las drogas sintéticas, incluida la cadena de suministro del fentanilo ilícito.

Los republicanos lo han acusado a menudo de no hacer lo suficiente para abordar el problema como parte de la estrategia en la frontera entre Estados Unidos y México.

Otros oradores clave que se esperan en la Asamblea General incluyen al nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian; el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy; el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas; y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Con metralletas y ataques con misiles, el aterrador ataque de Hamas en un festival de música dejó más de 260 muertos en Israel.

Los funcionarios de la administración Biden han estado involucrados en la negociación de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas durante meses, aunque el progreso parece haber disminuido.

La portavoz del Departamento de Defensa, Sabrina Singh, dijo a los periodistas la semana pasada: “No creemos que el acuerdo se esté desmoronando. Creemos que esa es la mejor manera de poner fin a la guerra que está ocurriendo en Gaza y reducir esas tensiones en la región”. Aun así, no ha habido señales recientes de un avance en las conversaciones.

Biden inició la semana de compromisos globales cerca de su ciudad natal de Wilmington, Delaware, donde recibió el sábado a los líderes de Australia, India y Japón para una reunión de un grupo de seguridad conocido como Quad.

Aunque los funcionarios dicen que el Quad no está dirigido a ningún país en particular y China no fue mencionada explícitamente en la declaración conjunta de los cuatro líderes después de la cumbre, el Secretario de Estado Antony Blinken comenzó la reunión a puertas cerradas diciendo: “Nuestro primer tema de discusión es Porcelana."

Luego, Biden dijo: “China continúa comportándose agresivamente, poniéndonos a prueba en toda la región”, en comentarios que fueron captados brevemente por micrófonos calientes después de que los periodistas fueran escoltados fuera de la sala.

La política de la administración Biden hacia China, la segunda economía más grande del mundo, ha sido “gestionar responsablemente” la competencia y al mismo tiempo promover el compromiso diplomático para evitar conflictos en lo que a menudo se describe como la relación bilateral más importante del mundo.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Blinken y Biden el lunes, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que Estados Unidos está “miente entre dientes” cuando dice que no está apuntando a China y que grupos como el Quad socavan la paz y la estabilidad regionales.

Durante la cumbre, Biden anunció varias iniciativas, incluida una asociación con otros países para salvar vidas en la región del Indo-Pacífico.

Biden también enfrenta críticas constantes de los legisladores republicanos por la caótica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en 2021.

Los republicanos del Congreso que han estado investigando la retirada publicaron recientemente un informe mordaz con sus conclusiones.

La administración y los demócratas, por otro lado, han culpado en gran medida a Trump por lo que ocurrió durante la retirada.