“Nadamos a contracorriente y vamos superando a la corriente”: Biden sobre las elecciones

WASHINGTON, DC - El presidente Joe Biden admitió este lunes que los demócratas van a contracorriente en las legislativas del 8 de noviembre, pero se mostró optimista sobre su victoria en esos comicios.

"No se me ocurre una elección más trascendental en la que haya y hayamos estado involucrados. Mantener o no el control del Senado y de la Cámara de Representantes es muy importante. Hasta ahora nadamos a contracorriente y vamos superando a la corriente", dijo en la sede en Washington del Comité Nacional Demócrata (CND).

Los progresistas ostentan la mayoría en ambas cámaras, aunque en el Senado necesitan para ello el voto de desempate de la vicepresidenta del país, Kamala Harris.

La media ponderada de sondeos FiveThirtyEight da este lunes a los demócratas un 55% de posibilidades de mantener el control del Senado y solo un 19% de hacerlo en la Cámara de Representantes.

Biden predijo una victoria final progresista pese a que tradicionalmente la formación que ocupa la Casa Blanca ha sufrido reveses en los comicios de medio mandato: "En 15 días la decisión no podía estar más clara ni podría haber más en juego", sostuvo.

El 8 de noviembre, añadió, se deberá escoger entre ir "hacia adelante o hacia atrás".

"El poder está en sus manos. Solo tienen que votar. Nunca he estado más optimista", dijo el mandatario, cuya tasa de aprobación ciudadana, según también FiveThirtyEight, se sitúa en el 41.7%, frente a un 53.4% de estadounidenses descontentos con su gestión.

Controlan ambas cámaras.

Biden señaló que estos comicios de noviembre no se deben considerar un referendo a su labor. "Aunque todo el mundo lo quiera ver como un referéndum, es una elección entre dos opciones. La de los demócratas está construyendo un mejor Estados Unidos para todo el mundo".

Afirmó que en enero de 2021, cuando llegó al poder, heredó una nación "en crisis" y advirtió que si los conservadores asumen el control del Congreso no dudarán en chantajear la puesta en marcha de mejoras sociales.

"Han dejado claro que rechazarán pagar nuestras facturas a menos que recorte el plan sanitario para mayores de 65 años Medicare. Nunca lo haré. Es indignante", aseguró, al tiempo que subrayó que la solución para evitarlo es "votar, votar, votar".