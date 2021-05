SAN DIEGO – El principal funcionario de salud de California aseguró este viernes que el estado ya no requerirá el distanciamiento social y permitirá la capacidad total para las empresas cuando el estado reabra sus puertas el 15 de junio.

Según Dr. Mark Ghaly, director de salud estatal, la reducción drástica de los casos de virus y el aumento de las vacunas significan que es seguro para el estado eliminar casi todas las restricciones el próximo mes.

Aunque agregó que se mantendrá el uso de mascarillas en ciertos casos, solo será en conformidad con las directrices nacionales. Los reguladores de la fuerza laboral de California están desarrollando por separado reglas de seguridad que continuarán aplicándose a los empleadores, señaló.

El estado seguirá recomendando que los organizadores de eventos al aire libre con más de 10,000 personas requieran que los asistentes proporcionen verificación de que han sido vacunados o han dado negativo en la prueba del coronavirus. Se debe alentar a quienes no pueden o no brindan la verificación a usar cubrebocas dijo Ghaly.

El estado requerirá la verificación de la vacuna o los resultados negativos de las pruebas para los eventos en interiores con más de 5,000 asistentes, pero Ghaly dijo que puede ser "por auto-atestación" con detalles de los funcionarios de salud sobre cómo funcionará ese proceso.

Dijo que California planea seguir las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU sobre el uso de mascarillas y los viajes dentro y fuera del país.

Eso significa que no hay más viajes desalentadores a menos que haya ciertos países donde no se recomienda viajar, y no más cuarentenas voluntarias cuando la gente regrese a California.

California fue el primer estado en emitir un cierre estatal cuando el virus surgió en marzo de 2020 y, a principios de 2021, fue el epicentro de la enfermedad en el país. Casi 63,000 personas han muerto a causa del virus en California, la mayor cantidad en cualquier estado de la nación.