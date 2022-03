La Cámara votará un proyecto de ley para ayudar a los veteranos expuestos a pozos de combustión

WASHINGTON DC — La Cámara de Representantes está a punto de aprobar una legislación que impulsaría drásticamente los servicios de atención médica y los beneficios por discapacidad para los veteranos expuestos a pozos de combustión en Irak y Afganistán.

El proyecto de ley que se someterá a votación este jueves cuenta con el respaldo de los principales grupos de veteranos del país y subraya el costo continuo de la guerra años después de que la lucha ha cesado. De aprobarse como ley, aumentaría el gasto en más de $300 mil millones durante la próxima década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

“Si no estamos dispuestos a pagar el precio de la guerra, no deberíamos ir”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California.

El proyecto de ley abriría la atención médica del Departamento de Asuntos de Veteranos a millones de veteranos de Irak y Afganistán expuestos a sustancias tóxicas durante su servicio, incluso si no tienen una discapacidad relacionada con el servicio.

El proyecto de ley también proporcionaría beneficios por discapacidad nuevos o aumentados a miles de veteranos que se han enfermado de cáncer o afecciones respiratorias como bronquitis o enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. El VA (Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos) supondría que los veteranos desarrollaron su enfermedad como resultado de la exposición a sustancias tóxicas durante su servicio.

Los partidarios del proyecto de ley dicen que es un claro reconocimiento por parte del Congreso de que los veteranos estuvieron expuestos a sustancias tóxicas, que están sufriendo como resultado y que el proceso de demostrarle al VA que su enfermedad fue causada por su exposición es demasiado oneroso.

Quienes se oponen a la legislación dicen que otorgaría beneficios de salud y discapacidad a muchos veteranos cuyas condiciones pueden no tener nada que ver con su servicio militar. Expresaron su preocupación de que la afluencia de casos afectaría a un sistema de VA ya estresado, lo que llevaría a tiempos de espera más largos para la atención médica y el procesamiento de reclamos por discapacidad.

La dinámica política que rodeó la votación fue evidente en la Cámara de Representantes el miércoles cuando decenas de demócratas, algunos de distritos competitivos indecisos, se pronunciaron a favor del proyecto de ley.

“Este proyecto de ley aborda el verdadero costo de la guerra y oponerse a él sería un voto en contra de nuestros militares y veteranos”, dijo el representante Mark Takano de California, presidente demócrata del Comité de Asuntos de Veteranos de la Cámara.

Los republicanos generalmente dejaron que la representante Mariannette Miller-Meeks de Iowa hablara el miércoles en contra del proyecto de ley. Miller-Meeks es una veterana del ejército de EEUU y dijo que con frecuencia escucha a sus compañeros veteranos en Iowa que esperan meses, o incluso años, por los beneficios que obtuvieron, y ese problema solo aumentará si el proyecto de ley se convierte en ley. También señaló que el costo proyectado del proyecto de ley es mayor que los presupuestos de nueve departamentos a nivel de gabinete combinados.

Biden también se propone mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y de los supervivientes de esta enfermedad, así como de sus familiares.

“No estamos haciendo lo correcto por nuestros veteranos al ser fiscalmente irresponsables en su nombre”, dijo Miller-Meeks.

El ejército usó rutinariamente pozos de quema para deshacerse de los desechos durante las operaciones en Irak y Afganistán. Un estudio de 2020 de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina encontró que los estudios de salud existentes proporcionaron pruebas insuficientes para determinar si la exposición a las emisiones de pozos de combustión está relacionada con afecciones respiratorias adversas como asma, bronquitis crónica y cáncer de pulmón. Los autores del estudio dijeron que la incertidumbre no significa que no haya asociación, solo que no había datos suficientes para sacar conclusiones definitivas.

El presidente Joe Biden se encuentra entre los que han expresado sospechas de que la muerte de su hijo por cáncer cerebral estuvo relacionada con pozos para quemar que estaban en uso mientras el mayor Beau Biden sirvió en Irak.

“Y regresan a casa, muchos de los guerreros más aptos y mejor entrenados del mundo, nunca los mismos: dolores de cabeza, entumecimiento, mareos, un cáncer que los pondría en un ataúd cubierto con una bandera”, dijo durante el discurso del Estado de la Nación del martes.

Biden dijo que se desconoce si una quema causó el cáncer cerebral de su hijo o las enfermedades de tantos otros que sirvieron, “pero estoy comprometido a averiguar todo lo que podamos”.

La Casa Blanca ha respaldado el proyecto de ley de la Cámara, que va más allá de Irak y Afganistán. También agrega hipertensión a la lista de enfermedades que se presume que los veteranos de Vietnam desarrollaron debido a la exposición al Agente Naranja. La CBO estima que alrededor de 600,000 de los 1.6 millones de veteranos que sirvieron en Vietnam y que ya reciben compensación por discapacidad también tienen hipertensión o presión arterial alta. Serían elegibles para una mayor compensación, que dependería de la gravedad de la enfermedad.

Biden pidió al VA el año pasado que examinara el impacto de los pozos de combustión y otros peligros en el aire. Ha respaldado la ampliación del número de condiciones que el VA supondría que fueron causadas por la exposición tóxica de los pozos de combustión.

BENEFICIOS POR DISCAPACIDAD PARA SOLDADOS EXPUESTOS A POZOS DE QUEMA

En noviembre, la Casa Blanca anunció que los soldados expuestos a quemas que desarrollaron cualquiera de las tres dolencias específicas (asma, rinitis y sinusitis) dentro de los 10 años pueden recibir beneficios por discapacidad. El proyecto de ley de la Cámara se basa en gran medida en ese esfuerzo con 21 presuntas condiciones adicionales, y posiblemente más por venir en los próximos años.

El proyecto de ley también prevé beneficios retroactivos para los veteranos cuyos reclamos por discapacidad hayan sido denegados y para los sobrevivientes de veteranos fallecidos.

Las sumas son sustanciales. Por ejemplo, los veteranos de Vietnam elegibles para pagos retroactivos debido a la hipertensión por exposición al Agente Naranja recibirían pagos retroactivos por un promedio de $13,500, mientras que los sobrevivientes recibirían alrededor de $100,000, dijo la CBO (Oficina de Presupuesto del Congreso, por sus siglas en inglés) en un informe de diciembre.

Mientras tanto, unos 268,000 veteranos de Irak y Afganistán cuyos reclamos han sido denegados recibirían pagos retroactivos por un promedio de $50,000. Y unos 5500 sobrevivientes recibirían alrededor de $160,000, en promedio, dijo CBO.

No está claro cómo le irá al proyecto de ley de la Cámara en un Senado dividido en partes iguales donde la legislación generalmente necesita 60 votos para avanzar.

El Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley mucho más limitado que amplía el tiempo que los veteranos de guerra tienen garantizado el cuidado del VA. Pero los demócratas de la Cámara dijeron que la legislación del Senado es solo una fracción de lo que se necesita.