“Se busca”: aparecen carteles amenazantes contra otros CEOs de seguros de salud

Ejecutivos de empresas, empleados de la industria de seguros de salud y agentes de la ley han denunciado haber sufrido amenazas y acoso tras la captura esta semana del hombre acusado de disparar y matar al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

El asesinato en una calle de la Ciudad de Nueva York hace una semana, ampliamente condenado por líderes políticos y empresariales, ha sido también considerado para algunos en EEUU un repudio simbólico al sistema de atención médica del país.

El abogado del sospechoso, Luigi Mangione, de 26 años y graduado de una universidad de la Ivy League, ha dicho que Mangione tiene la intención de declararse no culpable de todos los cargos.

Las autoridades temen que el tiroteo pueda inspirar ataques similares.

Las publicaciones en las redes sociales del miércoles mostraron imágenes de carteles de "se busca" colocados en Manhattan que incluían fotos de los CEOs de al menos dos compañías de seguros de salud. Los carteles acusan a los ejecutivos de "negar atención médica para obtener ganancias corporativas".

Los carteles, muchos de los cuales han sido retirados, incluían los términos "Negar", "Defender", "Deponer", palabras asociadas con los casquillos de bala encontrados en la escena del crimen. Las palabras también se han utilizado en productos vendidos en línea que glorifican el asesinato.

Una de las empresas mencionadas en los carteles se negó a hacer comentarios, mientras que la otra no respondió a una solicitud.

No está claro quién estaba detrás de la maniobra.

Kathryn Wylde, presidenta y directora ejecutiva de Partnership for New York City, un grupo de defensa de la comunidad empresarial de la ciudad, dijo que había oído hablar de incidentes ocurridos durante el fin de semana en los que estaban implicados dos directores ejecutivos: uno de ellos recibió una amenaza de ántrax y el otro un paquete con una supuesta bomba. Esos líderes no pertenecen a la industria médica, añadió.

“En el mundo empresarial, no quieren llamar la atención y quieren disimularla lo más posible”, dijo Wylde.

“Es peligroso”, añadió. “No quieren convertirse en el centro de atención. Ningún CEO quiere estar en el centro de este debate, porque siente que lo convierte en un objetivo”.

Rebecca Weiner, subcomisionada de inteligencia y contraterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York, dijo el miércoles que el asesinato de Thompson se asemeja a un ataque terrorista doméstico y amenaza con desencadenar un “contagio”.

El asesinato “ya se está reflejando en este torrente de vitriolo en línea en el que nos encontramos desde el miércoles pasado y en la exaltación del supuesto autor del asesinato como un héroe”, dijo Weiner en un evento en Washington, D.C., para el Atlantic Council, un grupo de expertos no partidista.

“Cuando nos preocupa el terrorismo, es en parte debido al impacto descomunal de un acto de violencia en particular”, agregó.

No son sólo los capitanes de la industria los que se sienten en riesgo.

Un trabajador de UnitedHealthcare que habló bajo condición de anonimato porque temía por su seguridad personal y por perder su trabajo, dijo que los empleados de la empresa han recibido amenazas por teléfono en la última semana. Algunas han sido de miembros molestos por sus reclamos, otras de personas que buscan airear quejas generales sobre la empresa.

El empleado dijo que están al tanto de una llamada que implicaba una amenaza de hacer estallar un edificio de UnitedHealthcare y que una persona que llamó recientemente pidió detalles sobre los hijos del empleado.

“Otro me dijo: ‘Por eso le dispararon al director ejecutivo de todos ustedes y, si no tienen cuidado, serán los siguientes’”, dijo el empleado.

Los trabajadores de la empresa tienen un guion para reducir la intensidad de las llamadas y se les ha animado a aprovechar un programa de asistencia a los empleados que ofrece terapia, añadió el empleado. Pero los trabajadores están “claramente agotados, claramente abrumados, llorando”, dijo el empleado, y algunos han tenido que alejarse del teléfono para recomponerse.

“Espero que la gente pueda entender que las personas a las que llaman y con las que hablan son tan vulnerables a la injusticia como ellos”, dijo el empleado. “No somos élites. No nos quedamos aquí sentados sin hacer nada y decidiendo que no van a aprobarte”.

Mangione fue arrestado el lunes después de una persecución que duró varios días en varios estados, que terminó después de que lo reconocieran en un McDonald’s en Altoona, Pensilvania. Un cliente alertó a un empleado, quien notificó a las autoridades.

En una conferencia de prensa, el gobernador Josh Shapiro elogió a “nuestro compatrioto residente de Pensilvania que actuó como un héroe”.

Pero el subdirector de policía de Altoona, Derek Swope, dijo a los periodistas el martes que hubo amenazas después del arresto en “un caso muy polarizado”.

“Hemos recibido algunas amenazas contra nuestros oficiales y el edificio aquí. Hemos comenzado a investigar algunas amenazas contra algunos ciudadanos de nuestra comunidad”, dijo Swope. “Estamos tomando todas esas amenazas en serio y haciendo todo el seguimiento que podemos con ellas”.

No dijo si algún empleado del McDonald’s donde atraparon a Mangione había sido amenazado. El restaurante ha sido bombardeado con críticas negativas en línea, algunas aludiendo a “ratas en la cocina”.

Mangione sigue encarcelado en Pensilvania mientras impugna la extradición a Nueva York, donde ha sido acusado de asesinato y posesión criminal de un arma de fuego.

Dos fuentes familiarizadas con la investigación dijeron a NBC News que se encontró a Mangione con un cuaderno además de una carta escrita a mano que se informó anteriormente.

En el cuaderno, supuestamente escribió que quería atacar a un director ejecutivo en una conferencia con un arma y expresó que ese método era preferible a otros medios, como un dispositivo explosivo, para que otras personas no resultaran dañadas.

Thomas Dickey, el abogado de Mangione, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el supuesto cuaderno.

Wylde dijo que entiende por qué algunas personas pueden albergar descontento con la forma en que operan ciertas industrias y que deberían poder expresar esos sentimientos. Pero la “violencia, el miedo y la desconfianza que se han desatado tienen un efecto paralizante en la colaboración o la apertura para trabajar juntos”, dijo.

“El comportamiento violento no da como resultado soluciones constructivas”, agregó. “Solo hunde a nuestra sociedad en más conflictos y parálisis”.

