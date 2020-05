Cheques por coronavirus: por qué el monto podría ser diferente de lo que esperas

WASHINGTON — El IRS y el Tesoro indicaron que han entregado con éxito casi 130 millones de pagos de impacto económico a estadounidenses en menos de un mes, y más están en camino.

Pero algunos estadounidenses pueden haber recibido un monto de pago diferente de lo que esperaban. La cantidad del pago varía según los ingresos, el estado civil tributario y el tamaño de la familia.

Estas son las posibles razones o escenarios comunes que pueden explicar por qué recibiste un monto de pago diferente de lo esperado:

No has presentado una declaración de impuestos de 2019, o el IRS no ha terminado de procesar tu declaración de 2019

Los pagos son automáticos para las personas elegibles que presentaron una declaración de impuestos de 2018 o 2019. Por lo general, el IRS usa la información de la declaración de impuestos de 2019 para calcular el pago de impacto económico.

En su lugar, el IRS usará la declaración de 2018 si el contribuyente aún no ha presentado para 2019. Si un contribuyente ya presentó para 2019, la agencia seguirá usando la declaración de 2018 si el IRS no ha terminado de procesar la declaración de 2019.

Recuerda, la aceptación de una declaración de impuestos electrónicamente por parte del IRS es diferente a completar el procesamiento; cualquier problema con la declaración de 2019 significa que el IRS usaría la presentación de 2018.

Si el IRS usó la declaración de 2018, varios cambios en tu vida en 2019 no se reflejarían en el pago. Estos pueden incluir ingresos más altos o bajos o el nacimiento o adopción de un niño.

En muchos casos, sin embargo, estos contribuyentes pueden reclamar una cantidad adicional en la declaración de impuestos de 2020 que presentarán el próximo año. Esto podría incluir hasta $500 adicionales por cada niño calificado que no se refleje en tu pago de impacto económico.

Dependientes reclamados no son elegibles para un pago adicional de $500

Solo los niños elegibles para el crédito tributario por hijos califican para el pago adicional de hasta $500 por niño. Para reclamar el crédito tributario por hijos, el niño generalmente tiene que estar emparentado con el contribuyente, vivir con él más de la mitad del año y proporcionar al menos la mitad de su manutención.

Además de tus propios hijos, hijos adoptados, hijos de crianza (colocado en tu hogar por una agencia de colocación autorizada), los hijos elegibles pueden incluir los hermanos menores, nietos, sobrinas y sobrinos del contribuyente si pueden ser reclamados como dependientes.

Además, cualquier niño calificado debe ser ciudadano estadounidense, residente permanente u otro extranjero residente calificado. El niño también debe ser menor de 17 años el último día del año de la declaración de impuestos en la que el IRS basa la determinación de pago.

Un niño calificado debe tener un número de Seguro Social (SSN) válido o un Número de Identificación de Contribuyente Adoptivo (ATIN, por sus siglas en inglés). Un niño con un Número de Identificación de Adopción del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) no es elegible para un pago adicional.

Los padres que no están casados entre sí y no presentan una declaración conjunta no pueden ambos reclamar a su hijo calificado como dependiente. El padre que reclamó a su hijo en su declaración de 2019 puede haber recibido un pago de impacto económico adicional para su hijo calificado.

Cuando el padre que no recibió un pago adicional presenta su declaración de impuestos de 2020 el próximo año, puede reclamar hasta un monto adicional de $500 por niño en esa declaración si califica para reclamar al niño como su hijo calificado para 2020.

Los dependientes son estudiantes universitarios

En conformidad con la Ley CARES, los estudiantes universitarios dependientes no califican para el pago de impacto económico (EIP, por sus siglas en inglés), y aunque sus padres pueden reclamarlos como dependientes, normalmente no califican para el pago adicional de $500.

Por ejemplo, bajo la ley, un estudiante universitario a tiempo completo con 20 años reclamado como dependiente en la declaración de impuestos federales de su madre de 2019, no es elegible para un pago de impacto económico de $1,200.

Además, la madre del estudiante no recibirá un pago adicional de impacto económico de $500 para el estudiante porque no califica como un niño menor de 17 años. Este escenario también podría aplicarse si la declaración de impuestos de 2019 de un padre aún no ha sido procesada por el IRS antes de que se calcularan los pagos, y un estudiante universitario fue reclamado en una declaración de impuestos de 2018.

Sin embargo, si el estudiante no puede ser reclamado como dependiente por su madre o cualquier otra persona para el año 2020, ese estudiante puede ser elegible para reclamar un crédito de $1,200 en su declaración de impuestos de 2020 el próximo año.

Dependientes reclamados son padres o parientes, mayores de 17 años

Si un dependiente tiene 17 años o más, no califica para el pago adicional de $500. Si un contribuyente reclamó a un padre o a cualquier otro pariente de 17 años o más en su declaración de impuestos, ese dependiente no recibirá un pago de $1,200. Además, el contribuyente no recibirá el pago adicional de $500 porque el padre u otro pariente no es un niño menor de 17 años que califique.

Sin embargo, si el padre u otro pariente no puede ser reclamado como dependiente en la declaración del contribuyente o de cualquier otra persona para 2020, el padre o pariente puede ser elegible para reclamar individualmente un crédito de $1,200 en su declaración de impuestos de 2020 presentada el próximo año.

Manutención infantil vencida redujo el pago como compensación

El pago de impacto económico puede ser afectado únicamente por una manutención infantil vencida. La Oficina del Servicio Fiscal le enviará al contribuyente un aviso si se produce esa acción.

Para los contribuyentes que están casados presentando conjuntamente y presentaron una reclamación de cónyuge perjudicado con su declaración de impuestos de 2019 (o declaración de impuestos de 2018 si no han presentado su declaración de impuestos de 2019), la mitad del pago total se enviará a cada cónyuge. Sólo el pago del cónyuge que adeuda una manutención infantil vencida se reducirá como compensación.

El IRS está consciente de que, en algunos casos, una parte del pago enviado a un cónyuge que presentó un reclamo (injured spouse claim) con su declaración de impuestos de 2019 (o declaración de impuestos de 2018 si no se ha presentado una declaración de impuestos de 2019) se ha afectado por una pensión alimenticia vencida del cónyuge que adeuda el child support.

El IRS trabaja con la Oficina de Servicios Fiscales y la Oficina de Cumplimiento de Manutención Infantil del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. para resolver este problema lo más rápido posible.

Si presentó un reclamo de cónyuge (injured spouse claim) con su declaración y se ve afectado por este problema, no necesita tomar ninguna medida. El cónyuge perjudicado recibirá su mitad no pagada del pago total cuando se resuelva el problema. "Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado", indicó el IRS.

Embargos de bienes redujeron el importe del pago

Los reembolsos de impuestos federales, incluido el pago de impacto económico, no están protegidos del embargo de bienes por la ley federal una vez que los pagos se depositan en la cuenta bancaria de un contribuyente.

¿Qué sucede si el monto de mi pago de impacto económico es incorrecto?

Todos deben revisar los requisitos de elegibilidad para su familia para asegurarse de que cumplen con los criterios.

En muchos casos, los contribuyentes elegibles que recibieron un pago de impacto económico menor de lo esperado pueden calificar para recibir una cantidad adicional a principios del próximo año cuando presenten su declaración de impuestos federales de 2020. El EIP es técnicamente un pago anticipado de un nuevo crédito tributario temporal que los contribuyentes elegibles pueden reclamar en su declaración de 2020.

Todos deben conservar para sus archivos la carta que reciben por correo dentro de unas pocas semanas después de que se emita su pago.

Cuando los contribuyentes presenten su declaración el próximo año, pueden reclamar créditos adicionales en su declaración de impuestos de 2020 si son elegibles para ellos. El IRS proporcionará más detalles en IRS.gov acerca de la acción que puedas necesitar tomar.

El pago de impacto económico no reducirá el reembolso de un contribuyente ni aumentará la cantidad que debes cuando presentes una declaración de impuestos a principios del próximo año. Tampoco está sujeto a impuestos y, por lo tanto, no debe incluirse en los ingresos de una declaración de 2020.

Esta información es una traducción del original publicado en inglés en la página del IRS.