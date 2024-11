El Comité de Ética de la Cámara se reunirá el miércoles para discutir el informe de Matt Gaetz

WASHINGTON — El Comité de Ética de la Cámara de Representantes planea reunirse el miércoles para discutir su informe sobre el exrepresentante republicano Matt Gaetz, quien ahora es Secretario de Justicia designado por el presidente electo Donald Trump, según confirmó el lunes una fuente familiarizada con la reunión.

El comité bipartidista de Ética había estado investigando a Gaetz de manera intermitente desde 2021, examinando acusaciones de conducta sexual inapropiada con una menor de 17 años, uso ilícito de drogas y aceptación de regalos indebidos. Sin embargo, el comité perdió jurisdicción sobre Gaetz cuando renunció a la Cámara el jueves pasado y no ha publicado ningún informe público sobre su investigación.

El viernes, un abogado informó que su cliente testificó en privado ante el Comité de Ética, asegurando haber presenciado personalmente a Gaetz teniendo relaciones sexuales con una menor. Gaetz, de 42 años, ha negado todas las acusaciones. Senadores republicanos, quienes considerarán la nominación de Gaetz una vez formalizada el próximo año, han declarado que desean conocer los detalles de la investigación ética, ya sea a través del acceso al informe o mediante una verificación de antecedentes del FBI.

El panel de Ética de la Cámara tenía programada la discusión del informe en su reunión regular del viernes, pero se pospuso tras la renuncia de Gaetz. CNN informó primero que el comité ahora se reunirá el miércoles. Un portavoz del panel de Ética declinó comentar al respecto.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, R-La., se opone a la publicación del informe sobre Gaetz. El viernes dijo a los periodistas que “solicitaría enérgicamente” que el panel no lo hiciera público, debido a que Gaetz ya no es miembro del Congreso y el comité solo tiene jurisdicción sobre miembros en ejercicio.

No obstante, existe precedente para publicar informes éticos después o el mismo día en que un legislador renuncia al Congreso. Dos meses después de que el exrepresentante Bill Boner, D-Tenn., renunciara en 1987, el panel de Ética publicó un informe inicial de su investigación. Y el mismo día que el exrepresentante Buz Lukens, R-Ohio, renunció en 1990, el comité publicó su informe sobre él.

Hacer público el informe “abriría una caja de Pandora”, dijo Johnson el viernes en el Capitolio. “Si se rompió el precedente una o dos veces, no debería haberse hecho”. El domingo, Johnson dijo en el programa “State of the Union” de CNN que no ha discutido “ni una palabra sobre el informe ético” con Trump, a pesar de haber pasado tiempo con el presidente electo recientemente en Washington, en Mar-a-Lago y en un evento de UFC en el Madison Square Garden.

Varios senadores republicanos, incluidos algunos que tendrán la oportunidad de interrogar a Gaetz en una audiencia de confirmación del Comité Judicial, han señalado que desean ver el informe de la Cámara.

En el programa “Meet the Press” de NBC el domingo, el senador Markwayne Mullin, R-Okla., afirmó que los senadores deberían tener "absolutamente" acceso al informe de la Cámara.

“Creo que el Senado debería tener acceso a eso ahora mismo... Eso debería ser definitivamente parte de nuestro proceso de toma de decisiones”, dijo Mullin, quien sirvió con Gaetz en la Cámara y ha sido públicamente crítico del carácter del republicano de Florida.

“Una vez más, vuelvo al Artículo Dos, Sección Dos de la Constitución. El Senado tiene que asesorar y consentir sobre estos individuos”, agregó el senador. “En ese proceso, le daremos a Matt Gaetz las mismas oportunidades que le daremos a todos los nominados del presidente Trump”.