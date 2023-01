¿Dónde está Reina? Madre salvadoreña sale de su casa y nadie sabe de ella en dos meses

BOSTON - La comunidad hispana se une en vigilia el martes en nombre de Reina Morales Rojas, madre salvadoreña que desapareció el pasado 26 de noviembre sin dejar mayor rastro.

Familiares y amigos están exigiendo a las autoridades que se intensifique su búsqueda y que se investigue más a fondo este caso.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Morales tiene a su familia en El Salvador y ellos no están en Estados Unidos en estos momentos, pero de corazón están rezando por ella y tienen fe de que la van a encontrar.

La vigilia se llevó a cabo frente a la sede la policía de East Boston y la comunidad se reunió con velas. Unos estaban vestidos de blanco y vinieron de distintas ciudades para apoyar la búsqueda de Reina Morales, quien vivía en East Boston.

Marcelina Morales, hermana de Reina, dice que desde que desapareció su hermana el pasado 26 de noviembre, la familia no ha tenido paz. "No hemos podido descansar... nosotros nos arrodillamos todas las noches", agregó.

Reina Olivo, madre de Reina Morales, dice que "algo me dicta en mi corazón que ella no está muerta... ella no está muerta, ella vive... pero como que la tienen encerrada".

La última vez que Reina Morales fue vista por sus amigos fue en East Boston, donde vivía desde hace varios meses.

En varios videos de vigilancia, se ve a Reina saliendo de su casa, eran alrededor de las 9:30 p.m., luego espera sobre Bennington St. hasta que la recoge una camioneta plateada, según la policía de Boston se trasladó hasta la Allston St. en Somerville.

La última vez que Alicia Morales habló con su hermana Reyna, fue el 26 de noviembre, el mismo día que desapareció después subirse a esta camioneta plateada.

La familia de Reina dice que ella había recibido algunas amenazas y que incluso fue víctima de violencia por parte de algunos hombres con los que se involucró desde que llegó a Estados Unidos en mayo del año pasado.

"En las videollamadas que ella me hacía me enseñaba golpes", dijo su hermana Alicia Morales.

El martes se cumplen casi dos meses de su desaparición y la familia de Reina implora a las autoridades que no paren su búsqueda.

Cindy Magana, amiga de Reina Morales dice dudar de las circunstancias en la que su amiga desapareció, "de que haya salido a esa hora... como que no me parece mucho. Otra que ella no era de quedarse en otro lugar, para no haber llegado la primera noche".

Morales fue vista por última vez dos días después de Acción de Gracias, sin embargo, la fiscalía del condado Middlesex dio a conocer su desaparición el 12 de enero, cuando publicó un folleto con su fotografía pidiendo ayuda para encontrar a la madre de dos hijos, que llegó de El Salvador en mayo de 2022.

Un portavoz del Departamento de Policía de Boston dijo que el anuncio de la desaparición al público debería haber salido antes, pero asegura que los detectives han estado trabajando activamente en el caso desde que Reina fue reportada como desaparecida y que han seguido todas las pistas. Dijeron que no pueden discutir detalles porque podría poner en peligro la investigación.

El Departamento de Policía de Boston le pide a cualquier persona que tenga información que marque el 911 o llame al 617-343-4328.