Corte Suprema se niega a abordar caso sobre libertad de expresión en universidades

WASHINGTON DC - La Corte Suprema rechazó este lunes aclarar si los "equipos de respuesta a prejuicios universitarios" de Virginia Tech violan el derecho a la libertad de expresión.

El máximo tribunal argumentó que la disputa sobre la práctica en Virginia Tech, según la cual los estudiantes podían denunciar incidentes de presunto prejuicio en el campus, ya no es discutible, probablemente porque la política ha sido descontinuada desde entonces. Otras universidades tienen programas similares.

La política en cuestión establece que los estudiantes pueden ser referidos a un "equipo de intervención y respuesta a prejuicios" en caso de que alguno de ellos haga una expresión contra una persona por motivos de edad, color, identidad de género, afiliación política, entre otros. Esto podría derivar en acciones disciplinarias a quien infrinja esa directriz.

Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas, ambos conservadores, dijeron que la Corte Suprema debería haber abordado la controversia. Al decidir que el caso ya era discutible, el tribunal desestimó un fallo de la corte de apelaciones a favor de la universidad.

"El alcance de la política de Virginia Tech combinado con la forma en que se aplica sugiere que la universidad está reprimiendo el discurso de los estudiantes", escribió Thomas.

Hasta que la Corte Suprema intervenga, "habrá un mosaico de derechos de la Primera Enmienda en los campus universitarios: los estudiantes en algunas partes del país pueden impugnar las políticas de sus universidades, mientras que los estudiantes en otras partes no tendrán ningún recurso y se verán potencialmente presionados para evitar discursos polémicos para escapar del escrutinio y la condena de sus universidades", añadió.

DEBATE SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN UNIVERSIDADES

Speech First, un grupo sin fines de lucro y demandantes en el caso, dice que es equivalente a un “código de expresión” que amenaza a los estudiantes con castigos si ejercen sus derechos de libertad de expresión bajo la Primera Enmienda de la Constitución.

La libertad de expresión en los campus universitarios se ha convertido en un tema de debate en los últimos años, especialmente en la derecha, donde los activistas han acusado a los administradores universitarios de suprimir los derechos de libertad de expresión de los conservadores.

Según la política de Virginia Tech tal como existía en ese momento, las quejas serían revisadas por un panel que incluía administradores y representantes del departamento de policía del campus.

Speech First indicó en documentos judiciales que la presencia de agentes de policía en el equipo demostraba que el panel constituía "una policía de discurso literal".

La universidad respondió en su propio expediente judicial que decía que el panel examinaría las quejas para garantizar el cumplimiento de la Primera Enmienda y no tenía poder para disciplinar a los estudiantes. Las interacciones del panel con los estudiantes no aparecerían en el expediente académico de ningún estudiante, dijeron los abogados de la universidad.

La política fue rescindida en 2023 en una medida que, según la universidad, no estaba relacionada con el litigio. Como tal, los abogados argumentaron que el caso ya no era discutible, lo que significa que la Corte Suprema no necesitaba involucrarse.

Por otra parte, la universidad también argumentó que Speech First no tenía capacidad legal para impugnar la política.

Después de que Speech First presentara una demanda en 2021, un juez federal se negó a bloquear la política. Esa decisión fue confirmada en mayo por el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos, con sede en Richmond, Virginia.