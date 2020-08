¿Cuándo comenzará a emitirse el seguro de desempleo extendido de $300?

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) reveló en un nuevo memorando que el seguro de desempleo extendido de $300 semanales decretado por el presidente Donald Trump no se emitirá hasta finales de agosto.

Trump emitió una orden ejecutiva para ofrecer a los estadounidenses $400 a la semana en seguro de desempleo complementario. Sin embargo, la suma dependía de que los estados financiaran el 25%, es decir, o $100 del total. Ningún gobierno estatal ha accedido a financiar los $100 restantes hasta ahora.

ENTONCES, ¿CUÁNDO RECIBIRÉ EL PRIMER PAGO DEL SEGURO DE DESEMPLEO EXTENDIDO?

El Gobierno no ofreció una fecha definitiva, sin embargo, según el memorando de FEMA, el Departamento de Trabajo estima un promedio de tres semanas a partir del 8 de agosto, lo que implica una fecha de inicio promedio del 29 de agosto. Como referencia, Trump firmó el memorando presidencial sobre beneficios por desempleo el pasado 8 de agosto.

¿APLICA A TODOS LOS ESTADOS DE LA NACIÓN?

Si bien se trata de fondos federales, cada estado debe solicitar la subvención. FEMA establece que los solicitantes de subvenciones recibirán tres semanas de financiación necesaria.

Posteriormente, la agencia hará asignaciones a los estados semana a semana, para “garantizar que los fondos permanezcan disponibles para los estados que solicitaron la ayuda”, específica el documento.

Esto quiere decir que hay garantía del subsidio solo por tres semanas. Sin la ayuda federal, los trabajadores -en promedio- recibirían $308 a la semana en subsidio estatal, estimó el Departamento del Trabajo.

¿CUÁNTO TIEMPO DURARÁN ESTOS BENEFICIOS POR DESEMPLEO?

Estos beneficios por desempleo no son ilimitados. Por tanto, es posible que aún esté desempleado y ya no reciba estos beneficios complementarios. Estos beneficios federales por desempleo estarán disponibles hasta que ocurra lo primero de los siguientes puntos:

FEMA gaste los $ 44 mil millones del Fondo de Ayuda para Desastres (DRF) El saldo total no comprometido del DRF disminuya a $ 25 mil millones El Congreso apruebe una legislación para extender el seguro de desempleo suplementario. Se cumpla la fecha límite del 27 de diciembre.

¿CÓMO SÉ SI CUMPLO CON LOS REQUISITOS?

No todos los estadounidenses desempleados se benefician. Los fondos se ofrecerán a aquellos que reciban al menos $100 semanales a partir del 1 de agosto de un programa de desempleo existente, como el desempleo estatal u otros programas de compensación. También necesita autocertificar a través de su estado que está desempleado o parcialmente desempleado debido a la pandemia.

¿EL PRÓXIMO PAQUETE DE ESTÍMULO EXTENDERÁ EL SEGURO DE DESEMPLEO?

El Congreso no ha llegado a un acuerdo de estímulo y no se espera que considere una legislación hasta al menos septiembre, cuando los legisladores regresen del receso de verano. Hasta ahora no hay garantía de que se apruebe otro paquete de estímulo.

Los demócratas quieren mantener los beneficios de desempleo semanales de $ 600 que expiraron en julio. Los republicanos están enfocados en una medida de reemplazo de salario del 70%, que proporcionaría salarios suplementarios basados en los ingresos cuando se estuvo empleado.

Además, existen propuestas alternativas en el Congreso. Una de ellas es la del senador Mitt Romney, que plantea una extensión semanal de tres meses basada en una escala móvil de reemplazo de salario. Según la propuesta, el reemplazo de salario tendría un tope de $500 por semana en agosto, $400 por semana en septiembre y $300 por semana en octubre. A partir de entonces, expirarían las prestaciones por desempleo.

El senador Ron Wyden, por su lado, propone extender el seguro en base a la tasa de desempleo de cada estado.

Lo cierto es que ni la Casa Blanca ni el presidente Trump han aclarado el alcance real de la orden ejecutiva.