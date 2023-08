Cuándo termina el horario de verano en Estados Unidos y cuándo regresará

Puede que todavía parezca que estemos en el pico del verano, pero el otoño está a la vuelta de la esquina y con él llegan los días más cortos y las noches más largas.

El horario de verano comenzó en Estados Unidos el 12 de marzo y, si bien ha habido intentos en el Congreso de hacer que el cambio de hora sea permanente, no se ha aprobado tal medida y, como resultado, retrasaremos los relojes en los próximos meses.

Esto es lo que debe saber:

¿Cuándo terminará el horario de verano?

Según la ley federal, el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y se extiende hasta el primer domingo de noviembre en la mayor parte de Estados Unidos.

Este año, esa fecha cae el 5 de noviembre, y los relojes se retrasan una hora a las 2 a.m. de ese día.

¿Cuándo regresará el horario de verano?

En 2024, el horario de verano tardará un día más en volver gracias al año bisiesto y se reanudará el 10 de marzo, con el avance de los relojes por una hora.

¿Qué es el horario de verano?

El horario de verano es un cambio de reloj que normalmente comienza en primavera y termina en otoño, en lo que a menudo se denomina "avanzar" y "retroceder."

Según las condiciones de la Ley de Política Energética de 2005, el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre.

En esos días, los relojes se adelantan o se retrasan una hora.

Pero no siempre fue así.

Los relojes solían adelantarse el primer domingo de abril y permanecían así hasta el último domingo de octubre, pero se implementó un cambio en parte para permitir que los niños pudieran pedir dulces con más luz del día.

En Estados Unidos, el horario de verano dura un total de 34 semanas, desde principios a mediados de marzo hasta principios de noviembre en los estados que lo observan.

A algunas personas les gusta reconocer a Benjamin Franklin como el inventor del horario de verano cuando escribió en un ensayo de 1784 sobre cómo ahorrar velas y dijo: "Acostarse temprano y levantarse temprano hace que un hombre sea saludable, rico y sabio." Pero eso fue más una sátira que una consideración seria.

Alemania fue la primera en adoptar el horario de verano el 1 de mayo de 1916, durante la Primera Guerra Mundial, como forma de ahorrar combustible. El resto de Europa siguió poco después.

Estados Unidos no adoptó el horario de verano hasta el 19 de marzo de 1918. No fue popular y fue abolido después de la Primera Guerra Mundial.

El 9 de febrero de 1942, Franklin Roosevelt instituyó un horario de verano durante todo el año, al que llamó "tiempo de guerra". Esto duró hasta el 30 de septiembre de 1945.

El horario de verano no se convirtió en estándar en Estados Unidos hasta la aprobación de la Ley de Hora Uniforme de 1966, que impuso la hora estándar en todo el país dentro de las zonas horarias establecidas. Declaró que los relojes avanzarían una hora a las 2 a.m. del último domingo de abril y retrocederían una hora a las 2 a.m. del último domingo de octubre.

Los estados aún podrían eximirse del horario de verano, siempre que todo el estado lo hiciera. En la década de 1970, debido al embargo de petróleo de 1973, el Congreso promulgó un período de prueba del horario de verano durante todo el año, desde enero de 1974 hasta abril de 1975, para conservar energía.

¿Qué estados observan el horario de verano?

Casi todos los estados de Estados Unidos observan el horario de verano, con la excepción de Arizona (aunque algunas tribus nativas americanas sí observan el horario de verano en sus territorios) y Hawaii.

Los territorios de Estados Unidos, incluidos Puerto Rico, Samoa Americana, Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, no respetan el horario de verano.

¿Qué es la hora estándar?

Según el sitio web Time and Date, la hora estándar es la hora local de un país o región cuando no se utiliza el horario de verano.

"Más del 60% de los países del mundo utilizan el horario estándar durante todo el año," dice el sitio. "El resto de países utilizan el horario de verano durante los meses de verano, generalmente adelantando los relojes una hora con respecto a la hora estándar".

Según la AASM, es la hora estándar la que más se acerca al reloj interno de nuestro cuerpo.

"El ciclo diario de luz natural y oscuridad es la señal de tiempo más poderosa para sincronizar el reloj interno de nuestro cuerpo," dice la organización con sede en Illinois. "Cuando recibimos más luz por la mañana y oscuridad por la noche, nuestros cuerpos y la naturaleza están mejor alineados, lo que hace que sea más fácil despertarnos para nuestras actividades diarias y conciliar el sueño por la noche. El horario de verano altera nuestro reloj interno, lo que lleva a a la pérdida y mala calidad del sueño, lo que a su vez tiene consecuencias negativas para la salud".

¿Cuál es mejor?

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño ha estado pidiendo durante años un cambio permanente al horario estándar, diciendo que "existe amplia evidencia de las consecuencias negativas a corto plazo de los cambios de horario estacionales".

La AASM advirtió que "hacer permanente el horario de verano pasa por alto riesgos potenciales para la salud que pueden evitarse estableciendo un horario estándar permanente".

"La evidencia actual respalda mejor la adopción de un horario e.stándar durante todo el año, que se alinea mejor con la biología circadiana humana y proporciona distintos beneficios para la salud y la seguridad públicas," expresó el grupo en un comunicado.

Según el Departamento de Transporte, el horario de verano tiene varios beneficios. El sitio web del DOT destaca lo siguiente:

Ahorra energía. Durante el horario de verano, el sol se pone una hora más tarde por la noche, por lo que se reduce la necesidad de utilizar electricidad para la iluminación y los electrodomésticos del hogar. Las personas tienden a pasar más tiempo al aire libre por las noches durante el horario de verano, lo que reduce la necesidad de utilizar electricidad en el hogar. Además, debido a que el amanecer es muy temprano durante los meses de verano, la mayoría de las personas se despiertan después de que el sol ya ha salido, lo que significa que encienden menos luces en sus hogares.

Durante el horario de verano, el sol se pone una hora más tarde por la noche, por lo que se reduce la necesidad de utilizar electricidad para la iluminación y los electrodomésticos del hogar. Las personas tienden a pasar más tiempo al aire libre por las noches durante el horario de verano, lo que reduce la necesidad de utilizar electricidad en el hogar. Además, debido a que el amanecer es muy temprano durante los meses de verano, la mayoría de las personas se despiertan después de que el sol ya ha salido, lo que significa que encienden menos luces en sus hogares. Salva vidas y evita lesiones de tránsito. Durante el horario de verano, más personas viajan hacia y desde la escuela y el trabajo y hacen recados durante el día.

Durante el horario de verano, más personas viajan hacia y desde la escuela y el trabajo y hacen recados durante el día. Reduce el crimen. Durante el horario de verano, más personas salen a realizar sus asuntos durante el día en lugar de durante la noche, cuando ocurren más delitos.

Sheldon Jacobson, PhD, profesor de informática en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, dijo que podría ser posible llegar a un acuerdo.

Jacobson escribe este artículo de opinión para The Hill, instando a los legisladores a dividir la diferencia cuando se trata de cambios de hora.

“¿Por qué no llegar a un acuerdo intermedio, que es lo que propusimos aquí, que es un cambio de 30 minutos?” Dijo Jacobson.

"No se obtiene todo el efecto negativo de los ritmos circadianos, que son los que preocupan a los médicos; al mismo tiempo, se suaviza el equilibrio luminoso que la gente prefiere tener al principio o al final del día", añadió Jacobson. .

Un problema potencial con un turno de 30 minutos es que no estaríamos sincronizados con nuestros otros vecinos de América del Norte.

"Estoy convencido de que si lo hacemos, Canadá y México harán lo mismo, especialmente Canadá, que tiene una frontera tan larga, de más de 2,000 millas de frontera, con Estados Unidos," dijo Jacobson. “Y lo que veremos es el comienzo de una tendencia que realmente podría afectar y ayudar a todos porque no habrá cambios. No tenemos que preocuparnos por eso dos veces al año.”