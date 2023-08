Declaran culpable de secuestro a expolicía acusado de agredir un desamparado en Florida

Un expolicía de Florida fue declarado culpable de secuestro tras ser acusado de secuestrar y agredir a un desamparado en enero de este año.

Rafael Otano fue despedido tras el incidente del año pasado y estaba en libertad bajo fianza, pero fue arrestado nuevamente el martes después del veredicto.

Su abogado dice que el veredicto no tiene sentido. "Creemos que es un escándalo", dijo Michael Pizzi. "El veredicto es totalmente absurdo, si como determinó el jurado el Sr. Otano nunca lo golpeó, no es culpable de agresión, no es culpable de tocar a esta persona, no puede ser culpable de secuestro."

Pizzi dice que presentará una apelación, mientras la familia de Otano no quiso hablar del hecho. "Nos dirigimos a los tribunales de apelaciones y este es el primer asalto en nuestra lucha por la justicia", dijo Pizzi.

Otano y su coacusado Lorenzo Orfila, que aún no está siendo juzgado, se presentaron en un centro comercial después de que el dueño de un negocio se quejara de que José Ortega-Gutiérrez supuestamente estaba alterando el orden público.

Ortega-Gutiérrez no tiene hogar y se sabe que vive en la plaza. “No hay ninguna evidencia de un arresto. No le digo que no tenían derecho a arrestarlo ese día. Lo que les estoy diciendo es que en el momento en que se dieron cuenta de con quién estaban tratando, necesitaban invocar su propia justicia”, dijo Shawn Abuhoff, fiscal estatal adjunto.

El hombre pasó de ser sospechoso a víctima después de que, según los fiscales, Otano y Orfila arrestaron a Ortega Gutiérrez, lo expulsaron del sector asignado y lo golpearon en un basurero ilegal en las afueras de Hialeah.

Carolina Sánchez, Fiscal Estatal Adjunta, acotó: “¿A quién le creería la gente? El delincuente condenado sin hogar o dos agentes de la ley jurados”.

Los abogados defensores pasaron la mayor parte del juicio desacreditando a la víctima. Sacaron a relucir sus condenas penales y su alcoholismo. Ortega-Gutiérrez dijo al jurado que era un alcohólico con pasado criminal que fue golpeado por agentes de policía de Hialeah.

“No lo esposó, no lo cacheó, no gritó en el estacionamiento. Ni siquiera estaba allí cuando lo arrestaron”, argumentó Michael Pizzi, abogado de Otano, quien negó todas las acusaciones. Su coacusado, Orfila, también fue acusado de secuestro, agresión e intento de mala conducta oficial.

Los registros de los teléfonos móviles de Otano y Orfila, así como el GPS del coche de policía les ubican cerca de la plaza comercial donde tuvo lugar el arresto. Más tarde supuestamente los muestra a ambos cerca del vertedero donde la víctima afirma que fue golpeado.

Hay una segunda parte del arresto de la víctima que los fiscales estatales no mencionaron durante el juicio de Otano.

Días después del incidente, Ortega-Gutiérrez dijo que otro hombre, Ali Amin Saleh, quien se identificó como un investigador privado, se le acercó y le ofreció 1,200 dólares en efectivo para que firmara una declaración jurada de que había sido arrestado por beber y que no había sido golpeado por los oficiales, dijeron las autoridades.

Saleh fue acusado de manipulación. El notario Juan Prietocofino, que firmó esa declaración jurada, admitió su culpabilidad el 7 de agosto por fraude notarial. Prietocofino, que trabajó con Saleh, notarió la declaración jurada de arresto falsa sobre la supuesta golpiza donde la víctima seguiría una historia diferente y diría que había sido arrestado por beber y que los oficiales no lo habían golpeado.

Saleh y Orfila tendrán audiencias judiciales en septiembre.