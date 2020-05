Desempleo histórico: llega a 14.7% con 20.5 millones de personas sin trabajo

El Departamento del Trabajo divulgó este viernes los datos del índice de desempleo de abril, que reflejan un salto hasta el 14.7 , o 20.5 millones de personas sin trabajo. Es el peor reporte desde que se empezó a llevar registros en 1948, la crónica anunciada del impacto devastador del coronavirus en la economía.

Ambos números superaron fácilmente los registros de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial y ayudan a reflejar el profundo daño causado por los esfuerzos para combatir el virus.

Los analistas ya esperaban que las cifras del desempleo en abril reflejaran en toda su crudeza los efectos del parón económico ocasionado por las medidas de distanciamiento social y cierres de negocios adoptadas para contener la expansión del nuevo coronavirus.

Una medida más amplia que incluye a quienes no buscan trabajo, así como a quienes tienen empleos a tiempo parcial por razones económicas, también alcanzó un máximo histórico de 22.8%. Esa lectura puede ser una imagen más precisa de la situación laboral actual, ya que a millones de trabajadores se les paga para quedarse en casa y, por lo tanto, no desean o no pueden buscar nuevos empleos.

El salto en la tasa de desempleo "real" reflejó una caída en la tasa de participación laboral al 60.7%, su nivel más bajo desde 1973.

Como se esperaba, el mayor impacto fue en la industria del ocio y la hospitalidad, que perdió 7.7 millones de trabajadores, de los cuales 5.5 millones procedían de establecimientos de comida y bebida.

Los servicios de salud y la educación perdieron 2.5 millones, mientras que los servicios profesionales y comerciales, así como los minoristas, vieron que 2.1 millones de trabajadores perdieron sus empleos. El sector manufacturero y los "otros servicios" cayeron en 1.1 millones cada uno y el sector público cayó en 980,000. La fuerza laboral en el sector de la construcción cayó 975,000 y el sector del transporte y el almacenamiento recortó 584,000 empleos.

Después de registrar un índice del 4.4 % en marzo, algunos analistas calculaban que el desempleo subiría hasta el 16 % en abril, con al menos 21 millones de empleos perdidos, casi todas las plazas generadas en 11 años desde la crisis financiera.

Pero los economistas reconocían que la tasa de desempleo podía ser tan baja como el 11% o superior al 20%, debido a la forma en que el gobierno recopila los datos en su reporte.

El panorama laboral contrasta con la bonanza que durante varios meses y hasta febrero tuvo a Estados Unidos con un índice de desempleo de alrededor del 3.5%, el más bajo en medio siglo.

REACCIÓN DE TRUMP

Durante una entrevista en el canal Fox, el presidente Trump se enteró de las cifras y opinó que: "es completamente esperado. no hay sorpresa, todos lo saben(...) incluso los demócratas no me culpan por eso, pero lo que puedo hacer es recuperar el empleo".

Trump dijo que "nuestro país es de guerreros y quizás ahora más que nunca porque están volviendo al trabajo y son guerreros. Creamos la mayor economía en la historia del mundo, el mejor que hemos tenido, el mejor número de empleos, el mejor mercado de valores, el mejor número de empleos en todos los sentidos, la mejor economía de la historia del mundo. impresionando a todos. Éramos la envidia del mundo".

El mandatario indicó que siguió las indicaciones de cerrar la actividad económica para contener la pandemia. "Me dijeron, señor, tienes que cerrar el país. Nadie había oído hablar de algo así, pero tenían razón porque si no lo hubiera hecho, hubiéramos perdido 2 millones, 2.5 millones tal vez más que esa gente y estaremos en 100,000, 110, un poco más alto o más bajo de lo que se proyectó si hicimos el cierre, pero aún así, estás hablando de creo que dos Yankee Stadium repletos de personas Es inaceptable, es inaceptable".

SOLICITUDES DE SUBSIDIO

Más de 33,5 millones de trabajadores, o el 22 % de la fuerza laboral de Estados Unidos, solicitaron el subsidio por desempleo en las últimas siete semanas debido al el impacto económico de la pandemia de COVID.-19, según informó el jueves el Departamento de Trabajo.

El Gobierno indicó el jueves que la semana pasada 3.16 millones de personas iniciaron el trámite para recibir las prestaciones por desempleo, comparado con 3.84 millones la semana anterior.

La cifra semanal, que alcanzó una cima de 6,86 millones a fin de marzo, ha ido disminuyendo gradualmente. El promedio de solicitudes en cuatro semanas, que compensa las variaciones semanales, bajó a 4,17 millones en la semana que concluyó el 2 de mayo, comparado con los 5,03 millones de media de la semana anterior.

Por su lado, las personas que ya percibían el beneficio en la semana que terminó el 25 de abril, subieron a la cifra sin precedentes de 22.6 millones, el 15% de la fuerza laboral elegible para el beneficio, comparado con 18 millones en la semana anterior.

Los datos oficiales muestran que al 43 % de los trabajadores despedidos se le aprobó la recepción de las ayudas por desempleo. También se aprobó la solicitud al 20% de las empresas pequeñas que pidieron acogerse a un programa de protección de los pagos de sueldos, negocios que representan entre 10 millones y 16 millones de trabajadores.

Si bien las cifras de solicitudes del subsidio por desempleo y de personas que ya reciben el beneficio siguen siendo elevadas, el ritmo semanal de nuevos trámites ha bajado, lo cual indica que la ola de despidos puede estar reduciéndose al tiempo que en la mitad de los estados del país se reanudan las actividades de tiendas, restaurantes y otros negocios.

En respuesta a las cifras divulgadas, el jueves un grupo de senadores republicanos envió una carta al presidente Donald Trump pidiendo que la "pausa" en la inmigración declarada por la Casa Blanca incluya una prohibición de los trabajadores que entran al país con visas temporales de trabajo.

"El Congreso debe enfocarse en los empleos", indicó en un mensaje Twitter el senador Josh Hawley, republicano de Misuri y uno de los firmantes de la carta. "Hay que recontratar a los despedidos. Aun en aquellas partes del país donde los trabajadores no puedan retornar físicamente al empleo, podemos darles la seguridad de que recuperarán su empleo", agregó.