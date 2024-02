Dueños de funeraria habrían usado su dinero en lujos mientras dejaban a los cuerpos descomponerse

Un forense informó sospechas de que una funeraria de Colorado había tratado a cadáveres incorrectamente, más de tres años antes de que se descubrieran casi 200 cuerpos en descomposición dentro de un edificio decrépito en octubre, según documentos judiciales recientemente revelados, que plantean preguntas sobre cómo estos actos continuaron por tanto tiempo.

Las preocupaciones planteadas por el forense del condado de Fremont también incluían cuestiones sobre la refrigeración inadecuada de los cuerpos y fueron reportadas a una agencia estatal en 2020, según las declaraciones juradas de arresto de los propietarios de la funeraria Return to Nature, Jon y Carie Hallford. Pero el forense no recibió respuesta de la agencia estatal, que durante mucho tiempo ha luchado por supervisar de manera efectiva la industria de las funerarias, según los documentos.

Colorado tiene algunas de las reglas para funerarias más débiles del país, sin inspecciones de rutina ni requisitos de calificación para los operadores. Los Hallford supuestamente almacenaron cadáveres desde 2019, y el recuento aumentó durante los siguientes cuatro años, ya que los fiscales afirman que usaron el dinero que estaban tomando de las familias en duelo para gastos generosos.

El Departamento de Agencias Reguladoras de Colorado confirmó el viernes que recibió un correo electrónico del forense del condado de Fremont, Randy Keller, en mayo de 2020, que decía que había recibido llamadas sobre problemas de refrigeración en una funeraria, pero no dijo cuál. Keller indicó que no sabía si las preocupaciones estaban justificadas y se ofreció a realizar una inspección si el estado no podía hacerlo, dijo la portavoz del departamento, Katie O'Donnell, en un comunicado.

O'Donnell informó que la agencia no tenía el poder de inspeccionar funerarias en ese momento, y los legisladores le otorgaron la autoridad de inspección dos años después. No está claro si la agencia hizo un seguimiento del correo electrónico inicial de Keller o si el forense realizó una inspección él mismo.

O'Donnell se negó a dar más detalles sobre el correo electrónico de Keller de 2020 y la respuesta de la agencia. Keller no respondió a una llamada telefónica en busca de comentarios.

La funeraria, que tenía su sede en Colorado Springs y utilizaba un edificio en la cercana localidad de Penrose, donde se encontraron los cuerpos como depósito de cadáveres, obtuvo la licencia por primera vez en 2017. Los reguladores estatales no realizaron ninguna inspección de la funeraria mientras estaba en funcionamiento, según las declaraciones juradas.

Los legisladores de Colorado se han demorado en aprobar regulaciones para funerarias a la par de la mayoría de los otros estados. Esto incluso después de que los operadores de otra funeraria de Colorado fueron acusados de vender cuerpos años antes del descubrimiento en Return to Nature.

Los cuerpos fueron finalmente descubiertos el año pasado después de que los vecinos se quejaran del olor que salía del edificio. Las autoridades que acudieron encontraron una mancha saliendo de la puerta principal que, dijeron, era resultado de la descomposición de los cuerpos, según las declaraciones juradas. Eso hizo eco de las descripciones de los pisos interiores cubiertos con el fluido de descomposición proporcionadas durante las audiencias judiciales de los Hallford.

Las declaraciones juradas describen cómo los cuerpos estaban esparcidos por las habitaciones y cómo se vio a Jon Hallford en un video de vigilancia tratando un cuerpo como a un saco de arena. Se agregó que debajo de algunos cuerpos se habían colocado baldes para recoger el líquido.

Alrededor de 40 cuerpos habían sido apilados unos encima de los otros y algunos estaban almacenados en contenedores de almacenamiento, según las declaraciones juradas, que señalan las “condiciones inimaginables” en las que trabajaron las autoridades para retirar los cadáveres mientras usaban equipo de protección.

Los investigadores creen que Jon Hallford trasladó algunos cuerpos de la funeraria principal en Colorado Springs al edificio en Penrose en septiembre, después de una queja sobre el olor. Según la declaración jurada, las imágenes de vigilancia lo mostraron arrojando un cuerpo de una camilla al piso en el edificio de Penrose para poder usarla para transportar más cadáveres adentro desde una camioneta, el 9 de septiembre de 2023, un día después de la denuncia.

Las declaraciones juradas también proporcionaron más detalles sobre acusaciones anteriores de que los Hallford usaron dinero que las familias y las compañías de seguros pagaron para cubrir cremaciones y entierros, para gastos personales lujosos, incluidos viajes a California, Florida y Las Vegas, $31,000 en criptomonedas, escultura corporal con láser y compras en tiendas de lujo como Gucci y Tiffany.

De 2020 a 2023, Jon Hallford también compró más de 600 libras de mezcla de concreto en Home Depot y los investigadores sospechan que la pareja la puso en urnas en lugar de cenizas, según la declaración jurada. Los fiscales han dicho que algunos familiares de los fallecidos recibieron cenizas falsas en lugar de los restos cremados de sus seres queridos.

Las declaraciones juradas de arresto habían estado selladas desde noviembre, cuando la pareja fue arrestada en Oklahoma después de que supuestamente huyó, pero se hicieron públicas luego de una audiencia probatoria celebrada el jueves para Jon Hallford. La audiencia de Carie Hallford se celebró el mes pasado.

Jon Hallford está representado por Adam Steigerwald, un abogado de la oficina del defensor público, que no comenta sobre sus casos. El abogado de Carie Hallford, Michael Stuzynski, declinó hacer comentarios.

Cada uno de ellos está acusado de 190 cargos de abuso de cadáveres, cinco cargos de robo, cuatro cargos de lavado de dinero y más de 50 cargos de falsificación. Aún no se les ha pedido que hagan una declaración de culpabilidad.

