“Lo amo mucho”: familia devuelve alegría a niña tras robo del Santa de su casa

Una pareja le devolvió la alegría a una pequeña hispana luego de que desconocidos robaran un Santa Claus de la entrada de su vivienda en Antioch.

Dolores López decidió regalarle a Kathryne Silva, de 7 años, otro Santa evidenciando que la solidaridad y el espíritu de la Navidad aún existen.

Kathryne se había sentido triste por el robo, sin embargo, se mostró muy contenta con la sorpresa de que santa regresó a su casa.

"Lo amo mucho", aseguró la pequeña.

Dolores aseguró que el deseo de mantener viva la magia navideña en la niña la llevó a realizar este hermoso acto.

"Vimos que la niña estaba muy triste, entonces en ese momento le dije a mi esposo ´y por qué no regalamos uno (un santa) si tenemos uno grande´ y dijo sí y nos contactamos con Telemundo y aquí estamos", indicó Dolores.

María García, víctima de robo, expresó su pesar al observar la falta de compasión, amabilidad y respeto por las propiedades ajenas al cometer este tipo de actos delictivos.

"Cómo pueden robarse un Santa, no le encuentro el sentido para robar un Santa no sé si para venderlo, la situación está muy difícil pero hay otras maneras", afirmó María.

El robo ocurrió la noche del sábado, y no fue hasta un día después que García se dio cuenta de que la decoración no estaba, notificaron a la policía sobre el incidente, pero hasta el momento no han presentado un informe oficial.

"Hay gente más buena que mala, la felicidad de una niña vale más que yo tener un Santa en mi casa", aseguró Dolores.

Kathryne expresó su agradecimiento afirmando que Santa es su favorito.

"Gracias por darme otro santa", añadió.