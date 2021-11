Eclipse lunar 2021: a qué hora será y cómo ver el eclipse parcial más largo en siglos

MIAMI, Florida - Los amantes de la astronomía tienen algo que disfrutar durante la madrugada del viernes, ya que un eclipse lunar casi completo será visible en Norteamérica.

El evento astronómico es notable -- durante el eclipse, la NASA informó que hasta el 99.1% de la Luna estará en la sombra de la tierra, por lo que no se considera un eclipse total, pero está muy cerca.

Aunque esto significa que se trata sólo de un eclipse parcial, es suficiente para darle a la Luna un tono rojo, y será el más largo en varios siglos. La última vez que un eclipse lunar parcial duró tanto fue en 1440 y el próximo no será hasta 2669, lo que lo convierte en una vista única en la vida.

¿QUÉ CAUSA UN ECLIPSE LUNAR?

Todo se debe a las órbitas de la luna alrededor de la Tierra y de la Tierra alrededor del Sol, según la NASA.

A veces, cuando los tres objetos celestes se mueven alrededor del sistema solar, la Tierra pasa entre la Luna y el Sol. Cuando esto ocurre, la Tierra proyecta una sombra, como cualquier otro objeto que se mueve delante de una fuente de luz.

Esa sombra tiene dos partes. La parte más oscura e interior de la sombra, donde el Sol está directamente detrás de la Tierra, se llama umbra. La parte más nebulosa y clara de la sombra alrededor de los bordes se llama penumbra.

Los eclipses lunares se producen cuando esa umbra oscura cae sobre la superficie de la Luna, cuando ésta se mueve en su órbita por el espacio donde la Tierra bloquea la luz del Sol.

Si todo se alinea correctamente, la Luna y el Sol están exactamente en lados opuestos de nuestro planeta, y obtenemos un eclipse lunar total en el que la luna queda totalmente cubierta por la umbra.

Según la NASA, hasta durante estos eclipses completos, la luz del Sol se filtra a través de la atmósfera terrestre, iluminando la Luna de una manera que la hace parecer roja desde el suelo de la Tierra.

Pero, más frecuentemente, tenemos un eclipse lunar parcial, lo que significa que sólo una parte de la Luna está cubierta por la umbra. Durante estos eventos, la Luna aparece muy oscura donde está cubierta por la sombra de la Tierra, y lo que se ve depende del lugar de la superficie terrestre en el que uno se encuentre en relación con la Luna y el Sol.

El jueves, según el Observatorio Griffith, la superficie de la Luna estará cubierta en un 97% por la sombra de la Tierra, casi un eclipse total, pero no del todo y la Luna parecerá brillar de color cobre o rojo.

¿CÓMO PUEDO VER EL ECLIPSE LUNAR?

Los expertos dicen que no se necesita ningún equipo especial para ver los eclipses de luna. Al contrario de lo que ocurre con los eclipses solares, es seguro mirar directamente a uno de ellos. A menos que quieras verlo de cerca, no necesitas un telescopio, como tampoco lo necesitarías para ver la luna cualquier otra noche.

La Luna tocará la sombra exterior de la Tierra poco después de la 1 a.m. ET del viernes, pero el espectáculo del cielo comenzará oficialmente un poco después de las 2 a.m. ET. La NASA dijo que las mejores vistas probablemente se produzcan en torno al pico del eclipse, lo que significa poner una alarma para alrededor de las 4 a.m. ET, o 1 a.m. PT la madrugada del viernes.

"Si los cielos están despejados, el eclipse será visible a simple vista desde cualquier lugar del sur de California", dice el Observatorio Griffith en su página web. " Solo tienes que salir a la calle y mirar hacia el suroeste".

El próximo eclipse lunar completo será el 15 de mayo del 2022.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés para NBCSandiego.com Maggie More de NBC Los Ángeles contribuyó a este informe. Para más de NBC entra aquí.