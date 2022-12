El IRS advierte a los contribuyentes sobre “reembolsos más pequeños” en 2023; he aquí por qué

NUEVA YORK - Si bien algunos pueden esperar recibir sus declaraciones de impuestos en 2023, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) advierte que habrá reembolsos más pequeños disponibles.

El IRS emitió un anuncio alentando a los contribuyentes a prepararse para la próxima temporada de impuestos, y advirtió a la gente que moderara sus expectativas para su próximo reembolso de impuestos.

“Los reembolsos pueden ser menores en 2023”, dijo el IRS. “Los contribuyentes no recibirán un pago de estímulo adicional con un reembolso de impuestos de 2023 porque no hubo pagos de impacto económico para 2022”.

A pesar de que no se distribuyeron cheques de estímulo en 2022, no todos los beneficiarios elegibles recibieron los suyos en 2021.

Aquellos que se perdieron pudieron reclamar el monto que se les debía cuando presentaron sus impuestos en 2022. Eso impulsó los reembolsos de impuestos para millones de estadounidenses mucho más de lo habitual.

No hubo otra ronda de controles de estímulo en 2022, por lo que esa situación no volverá a ocurrir.

¿Quién recibe un reembolso de impuestos? ¿Cuál es la cantidad promedio?

Los datos del IRS muestran que el reembolso de impuestos promedio pagado a principios de este año fue mucho más alto que en años anteriores. Por ejemplo, el reembolso promedio en 2022 fue de $3,176, casi un 14 % más que el reembolso del año anterior de $2,791. En 2020, el reembolso promedio fue de aproximadamente $2,550.

Aunque no todos los declarantes de impuestos reciben reembolsos, la mayoría sí. De todos los contribuyentes de 2022, dos tercios recibieron un reembolso de impuestos del IRS, según datos de la agencia.

Aunque millones dependen en gran medida de los cheques de reembolso cada año, el IRS desaconseja esa estrategia.

“El IRS advierte a los contribuyentes que no confíen en recibir un reembolso de impuestos federales de 2022 en una fecha determinada, especialmente al realizar compras importantes o pagar facturas”, declaró la agencia. "Algunas devoluciones pueden requerir una revisión adicional y pueden demorar más".

Actualmente, la agencia todavía está procesando millones de declaraciones de impuestos. Según el IRS, todavía hay 3.7 millones de declaraciones sin procesar de este año. El motivo de la demora en el procesamiento se debe a errores, demoras y un servicio al cliente deficiente, según un informe del Defensor Nacional del Contribuyente, un organismo de control interno del IRS.

Si bien el IRS ya no tiene que lidiar con el bombeo de decenas de millones de pagos de estímulo, una nueva regla promulgada por el Plan de Rescate Estadounidense está vigente para la próxima temporada de impuestos. La regla afecta a muchas personas con problemas secundarios que utilizan servicios de pago de terceros como PayPal o Venmo, o sitios como Facebook Marketplace, Ebay o Etsy.

En resumen, esas empresas ahora deben enviar formularios 1099-K a cualquier persona que haya usado su plataforma para vender bienes o servicios por valor de más de $600 (no se aplican obsequios o pagos personales). Anteriormente, el umbral era de 200 transacciones o $20,000. Se suponía que las personas que no alcanzaron ese umbral en años anteriores debían informar sus ingresos al IRS, pero los expertos en impuestos dicen que muchas personas no saben que se supone que deben presentar una declaración, o en algunos casos ignoran ese requisito, si no lo hacen. No recibir documentación.

Ahora, esa nueva documentación está llegando, y muchos presentarán impuestos por primera vez. Esto también podría contribuir a un reembolso de impuestos más bajo para ciertos contribuyentes, y si las declaraciones contienen errores, eso a su vez podría generar más demoras con el IRS.

Para evitar que ocurra otro retraso masivo el próximo año, el IRS está en una juerga de contratación. La agencia dijo a fines de octubre que ya contrató a 4,000 nuevos empleados de servicio al cliente y planea agregar otros 1,000 para fin de año.

Para aumentar sus posibilidades de una devolución rápida, el IRS recomienda que presente su declaración electrónicamente y se registre para el depósito directo.