Millonaria demanda tras el colapso de una grúa en el centro de Dallas en junio de 2019

Una demanda presentada el pasado martes en el condado de Dallas acusa de negligencia a la compañía de grúas y su operador en el colapso mortal sobre el complejo de apartamentos Elan City Lights, según documentos obtenidos el jueves por NBC 5.

El mortal colapso el 9 de junio de 2019, mató a una mujer, hirió a otras cinco y dejó a 500 residentes sin hogar y buscando un nuevo lugar para vivir.

Los suscriptores de seguros que representan a Greystar Real Estate Partners y al complejo Elan City Lights dijeron en su demanda que las reclamaciones de seguros aún están en curso y que ya han pagado 59.7 millones de dólares a las personas y empresas afectadas por el colapso.

La demanda dice que el número puede aumentar a medida que continúen los pagos.

El operador de la grúa, Bigge Crane and Rigging Company, recibió una multa de $ 26,000 por OSHA en diciembre, porque la administración dijo que la compañía no inspeccionó los pernos sueltos o desprendidos de la grúa y no siguió las instrucciones del fabricante para quitar los pernos que mostraban óxido.

Pero incluso eso no arrojó luz sobre qué causó el colapso mortal.

El operador de la grúa emitió un comunicado un mes después del accidente, diciendo que la causa del colapso fueron los fuertes vientos y no la falla del operador.

La causa exacta del accidente que mató a Kiersten Smith, de 29 años, aún no está clara a pesar de una investigación de OSHA.

Ya se han presentado más de una docena de demandas en el condado de Dallas desde el colapso de la grúa.

