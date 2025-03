Encuesta: Mayoría apoya a Ucrania pero muchos piensan que Trump prefiera a Rusia

La mayoría de los votantes estadounidenses afirma que simpatiza más con Ucrania que con Rusia en la guerra entre ambos países. Al mismo tiempo, casi la mitad cree que el presidente Donald Trump favorece a Rusia, mientras que la mayoría restante cree que no favorece a ninguno de los dos, según la nueva encuesta nacional de NBC News.

El 61% de los votantes registrados elige Ucrania cuando se les pregunta por cuál de los dos países simpatiza más, mientras que solo el 2% dice que Rusia. Otro 35% dice no simpatizar con ninguno de los dos bandos, mientras que el 2% no está seguro.

Al preguntarles por dónde creen que simpatizan con Trump, el 49% elige Rusia, el 40% dice que no cree que Trump favorezca a ninguno de los dos bandos y el 8% elige Ucrania. Otro 3% dice no estar seguro. El propio Trump ha adoptado públicamente la idea de no favorecer a ninguno de los dos bandos, declarando en febrero: “Si no me alineara con ambos, nunca habría un acuerdo”.

“No recuerdo un momento en la historia en el que la opinión pública estadounidense y las opiniones de los votantes sobre un presidente, en cuanto a con qué país se alinean más, hayan sido tan contradictorias”, afirmó el encuestador demócrata Jeff Horwitt, de Hart Research Associates, quien realizó la encuesta junto con el encuestador republicano Bill McInturff, de Public Opinion Strategies.

Quienes simpatizan más con Ucrania suelen ser demócratas (el 88 % eligió Ucrania), independientes (el 59 %) y personas con mayores niveles de educación e ingresos. Sin embargo, la mayoría de un puñado de sectores demográficos clave (género, edad y raza) apoyaron a Ucrania, país invadido por Rusia en 2022. Los votantes hispanos están divididos casi por igual entre Ucrania y “ninguno de los dos bandos”. La principal división radica en las líneas políticas, ya que los votantes republicanos y conservadores son más propensos a manifestar su simpatía por ninguno de los dos países. Entre los republicanos, el 57% afirma no estar a favor de ninguno de los dos bandos.

Sin embargo, existen algunas divisiones notables dentro del Partido Republicano. Por ejemplo, el 53% de los republicanos con estudios universitarios afirma tener mayor simpatía por Ucrania, mientras que el 62% de los republicanos sin título universitario afirma no tener simpatía por ninguno de los dos países.

En cuanto a la opinión de los votantes sobre la postura de Trump respecto a Ucrania y Rusia, la mayoría de los demócratas, independientes, mujeres de zonas residenciales, votantes de color y votantes de todos los rangos de edad (excepto entre 50 y 64 años) creen que Trump muestra mayor simpatía por Rusia.

Entre los republicanos, el 70% afirma que Trump no muestra mayor simpatía por ninguno de los dos países. Otro 14% afirma que Trump muestra mayor simpatía por Rusia y el 13%, por Ucrania.

Un punto crítico temprano en el mandato de Trump

La gestión de Trump de la guerra entre Ucrania y Rusia ha sido uno de los temas principales de los primeros meses de su segundo mandato. Durante la campaña, Trump prometió repetidamente que pondría fin a la guerra rápidamente al asumir el cargo, pero la situación se ha complicado a medida que continúan los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego. Y es evidente que la postura de Estados Unidos hacia ambas partes ha cambiado en la nueva administración.

Mientras que el entonces presidente Joe Biden elogió a Ucrania por defenderse de la incursión rusa y anunció repetidamente nuevos paquetes de ayuda para el país, Trump ha sido más crítico con Ucrania, lo que culminó en un acalorado enfrentamiento entre Trump, el vicepresidente J.D. Vance y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy frente a la prensa en el Despacho Oval a finales del mes pasado.

Durante la discusión, Trump declaró que Zelenskiy estaba “jugando con la vida de millones de personas” y había sido “irrespetuoso” con Estados Unidos, mientras que Vance argumentó que el presidente ucraniano no había sido lo suficientemente agradecido por la ayuda que recibió su país. El episodio frustró los planes para firmar un acuerdo sobre derechos mineros en Ucrania, y la administración Trump decidió pausar el intercambio de inteligencia y la ayuda a Ucrania en los días posteriores a la reunión, aunque ambos se reanudaron la semana pasada tras las conversaciones en Arabia Saudita.

Estos acontecimientos se producen en medio de un cambio filosófico más amplio entre los republicanos hacia la política exterior de Trump de “Estados Unidos primero”, mientras que los demócratas han optado por la dirección opuesta.

En la encuesta, los votantes escucharon dos afirmaciones y eligieron la que mejor representaba su pensamiento: Estados Unidos “debe centrarse en el ámbito nacional porque Estados Unidos no puede ser el policía del mundo intentando resolver todos los problemas e interviniendo en países de todo el mundo”, o “¿Estados Unidos no ha sido lo suficientemente fuerte y ha permitido que Rusia y China extiendan su influencia y poder por todo el mundo?”.

En marzo de 2022, los republicanos estaban divididos: el 47 % optó por centrarse en el ámbito nacional y el 46 % dijo que Estados Unidos no ha sido lo suficientemente fuerte en el escenario internacional.

Ahora, el 61% quiere que Estados Unidos se centre en el ámbito nacional, mientras que el 33% afirma que no ha sido lo suficientemente fuerte a nivel internacional. Los demócratas han optado por la dirección opuesta, pasando del 49%-40% que defendía centrarse en el ámbito nacional en 2022 al 57%-37% ahora que Estados Unidos no ha sido lo suficientemente fuerte a nivel internacional.

En general, el 51% de los votantes estadounidenses prefiere centrarse en el ámbito nacional y el 43% afirma que Estados Unidos no ha sido lo suficientemente fuerte a nivel internacional. Esta tendencia es similar a la de hace tres años, cuando el 50% se pronunció a favor del enfoque nacional y el 41% afirmó que Estados Unidos no ha sido lo suficientemente fuerte a nivel internacional.

La evolución de los republicanos en la política exterior estadounidense también incluye una visión cada vez más negativa de la OTAN en los últimos años. Trump ha criticado durante mucho tiempo a los países de la OTAN por no gastar lo suficiente para defender la alianza y ha afirmado que Estados Unidos ha estado asumiendo la carga injustamente.

En 2022, el 39% de los republicanos tenía una opinión positiva de la alianza militar entre EE. UU., Canadá y 30 países europeos, mientras que el 22% tenía una opinión negativa. Actualmente, el 19% tiene una opinión positiva de la OTAN y el 46% la tiene negativa.

Opiniones sobre Ucrania, Rusia y sus líderes

El 55% de los votantes registrados desaprueba la gestión de Trump de la guerra entre Rusia y Ucrania, mientras que el 42% la aprueba.

Al preguntarles sobre el tipo de cambio que Trump está aportando a la gestión estadounidense de la guerra entre Rusia y Ucrania, el 41% de los votantes registrados afirma que Trump está aportando el cambio adecuado, el 34% dice que está aportando el cambio equivocado y el 22% dice que no está aportando ningún cambio.

Y los votantes estadounidenses dan a Ucrania y a Zelenskiy una calificación mucho más positiva que al presidente ruso Vladimir Putin y a su país. El 46% de los votantes afirma tener una opinión favorable de Zelenski y el 32% una opinión negativa, cerca del 41% que tiene una opinión positiva de Ucrania y del 28% que tiene una opinión negativa del país.

Solo el 6% tiene una opinión positiva de Rusia y el 68% la tiene negativa, mientras que el 3% tiene una opinión positiva de Putin y el 84% la tiene negativa.

Si bien las opiniones de los demócratas sobre Zelenski y Ucrania se han mantenido prácticamente iguales desde que las encuestas de NBC News las midieron en mayo de 2022, los republicanos tienen opiniones menos positivas de Zelenski y Ucrania que antes. Las opiniones negativas sobre Rusia y Putin también han disminuido entre los republicanos, aunque las opiniones positivas no han variado de forma apreciable.

Un 37% de los republicanos tenía una opinión negativa de Ucrania en noviembre de 2023, mientras que el 27% tenía una opinión positiva del país. Sin embargo, desde entonces, el país ha perdido el apoyo del partido, y ahora el 46% la ve negativamente y el 19% la ve positivamente.

“El presidente está creando un alineamiento con su propia base política”, dijo McInturff, el encuestador republicano.

“Estamos observando un cambio”, continuó McInturff. “Está arrastrando a su propia base política con su retórica y postura actuales”.

La encuesta de NBC News encuestó a 1000 votantes registrados del 7 al 11 de marzo mediante una combinación de entrevistas telefónicas y una encuesta en línea enviada por mensaje de texto. El margen de error es de ±3,1 puntos porcentuales.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Ben Kamisar para NBC News. Para más de NBCNews entra aquí.